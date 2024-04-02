Рак, Скорпион и Козерог - именно эта тройка пытается контролировать все в отношениях, пишет Love 24.
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Рак
Представители этого знака зодиака очень эмоциональны и зависимы от других людей. Они испытывают потребность контролировать свои отношения.
Раки хотят знать, что происходит в жизни партнера, быть в курсе всех подробностей. Однако, чрезмерное "любопытство" может приводить к напряжению в отношениях.
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Скорпион
Люди, родившиеся под этим знаком, имеют сильную потребность контролировать отношения. Они часто проявляют подозрительность и ревность, поскольку боятся потерять контроль над ситуацией.
Скорпионы могут быть очень увлечены исследованием жизни своего партнера, требовать, чтобы "отчитывался" о его действиях.
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Козерог
Представители этого знака зодиака имеют сильную потребность контролировать абсолютно все в своей жизни. Козероги – перфекционисты.
Они могут быть очень требовательными к своему партнеру и ожидать, что будет соответствовать их высоким стандартам.