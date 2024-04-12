Лев, Стрелец и Дева, вторая половина месяца будет совсем непростой. Появитесь перед серьезными вызовами, пишет LifeStyle 24.

Важно Сделайте это немедленно: в апреле 2 знакам зодиака надо отдать все долги

Лев

Второй месяц весны будет для вас сложным. Буквально все будет падать из рук. Будто весь мир настроен против.

Не ждите успеха в апреле. Впрочем, вы сможете пройти эти испытания судьбы. Вскоре все изменится к лучшему.

К слову Этим знакам зодиака постоянно не хватает денег

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Стрелец

Вы столкнетесь с недопониманием со стороны самых близких людей. Никто даже не будет пытаться просто выслушать.

На фоне постоянных переживаний могут появиться и другие проблемы. Однако, если есть к кому обратиться, попросите помощи. Не стесняйтесь и не обесценивайте себя. Со временем все наладится.

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Дева

У вас возможны финансовые проблемы. Конец месяца будет непростым. Поэтому в апреле точно не ждите успеха.

Впрочем, не опускайте рук. Звезды предсказывают, что черная полоса скоро закончится. Верьте в собственные силы и ничего не бойтесь.

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