Козороги, Риби та Стрільці, наступний тиждень буде для вас важким. Кохана людина завдасть дуже сильного болю, пише Love 24.
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Стрілець
Наступний тиждень може бути для вас не з легких. Дорога серцю людина розіб'є його. Справитися з емоціями буде нелегко.
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Риби
Раптово ви дізнаєтеся, що кохана людина зраджує. Правда розіб'є серце. Здаватиметься, що земля йде з-під ніг.
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Козоріг
Уже найближчими днями у Козорогів виникнуть серйозні проблеми в особистому житті. Кохана людина розіб'є серце.
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