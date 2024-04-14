Козороги, Риби та Стрільці, наступний тиждень буде для вас важким. Кохана людина завдасть дуже сильного болю, пише Love 24.

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Стрілець

Наступний тиждень може бути для вас не з легких. Дорога серцю людина розіб'є його. Справитися з емоціями буде нелегко.

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Риби

Раптово ви дізнаєтеся, що кохана людина зраджує. Правда розіб'є серце. Здаватиметься, що земля йде з-під ніг.

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Козоріг

Уже найближчими днями у Козорогів виникнуть серйозні проблеми в особистому житті. Кохана людина розіб'є серце.

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