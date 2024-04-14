Так, Рыбы, Весы и Лев, следующая неделя будет полна нежности и страсти. Вам повезет в любви, пишет Love 24.

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Рыбы

Сможете встретить интересного человека, который сделает вас очень счастливыми. Впереди романтические свидания, полные нежности и страсти. Вам будет хорошо и тепло вместе.

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Весы

На следующей неделе вам повезет в любви. Если до сих пор не встретили его, все изменится.

Если же уже в отношениях, наконец найдете общий язык с партнером. Они станут более стабильными и гармоничными. Однако, обратите внимание на собственные чувства и прислушайтесь к своему сердцу.

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Лев

Уже в ближайшие дни поразите своим шармом и страстностью. Партнеры будут очень приятно удивлены. Будьте собой и покажите, на что способны.

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