Так, Рыбы, Весы и Стрелец уже в мае решатся создать семью официально. Их жизнь изменится к лучшему, пишет Love 24.

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Рыбы

Эти чувственные мечтатели могут весной проявить особый интерес к созданию семьи и партнерства. Рыбы – романтики, готовы на все для дорогого сердцу человека. И уже в ближайшее время они узаконят свои отношения.

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Весы

Этой весной Весы перейдут к следующему этапу отношений. Решатся выйти замуж или жениться. Этот брак будет счастливым.

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Стрелец

Этой весной Стрельцы будут особенно открыты к новым знакомствам и отношениям. Они встретят родную душу. Внезапно поймут: зачем ждать. Так и решатся на серьезный шаг.

Гороскоп для Стрельцов