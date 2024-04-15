Так, Риби, Терези та Стрілець уже в травні наважаться створити сім'ю офіційно. Їхнє життя зміниться на краще, пише Love 24.

До речі Які 2 знаки зодіаку цієї весни створять ідеальну сім'ю

Риби

Ці чуттєві мрійники можуть навесні виявити особливий інтерес до створення сім'ї та партнерства. Риби – романтики, готові на все для дорогої серцю людини. І вже найближчим часом вони узаконять свої стосунки.

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Терези

Цієї весни Терези перейдуть до наступного етапу стосунків. Наважаться вийти заміж або одружитися. Цей шлюб буде щасливим.

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Стрілець

Цієї весни Стрільці будуть особливо відкриті до нових знайомств та стосунків. Вони зустрінуть рідну душу. Раптово зрозуміють: навіщо чекати. Так і наважаться на серйозний крок.

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