Так, Лев, Стрілець, Діва й Овен постануть перед труднощами. Подолати їх буде нелегко, пише LifeStyle 24.
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Лев
У другій половині квітня в Левів можливі серйозні проблеми. Ніби весь світ налаштований проти вас. Усе падає з рук.
Буде важко, втім, зможете пройти ці випробування долі. І вже незабаром усе зміниться на краще.
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Стрілець
У вас можливі проблеми на роботі. Про себе нагадають токсичні колеги.
Втім, пам'ятайте, що ніхто не зможе похитнути вашу віру в себе. Подолаєте будь-які труднощі.
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Діва
У Дів можливі фінансові проблеми. Однак, у жодному не опускайте рук.
Зірки пророкують, що чорна смуга уже зовсім скоро закінчиться. Вірте у власні сили й нічого не бійтеся.
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Овен
У квітні в Овнів можливі фінансові труднощі. Є ризик зазнати краху.
Знадобиться фінансова підтримка. Є ризик зазнати краху. Не соромтеся попросити про допомогу близьких.
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