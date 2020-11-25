Первая леди Украины Елена Зеленская побывала на открытии тематической выставки "Дело в том..." на Михайловской площади в Киеве. Туда жена Владимира Зеленского прибыла в элегантном пальто и показала безупречный образ на осень.

25 ноября отмечается Международный день устранения насилия против женщин. Елена Зеленская уже обнародовала социальный ролик на эту тему, в съемках которого также приняла участие, а теперь посетила соответствующее мероприятие. На личной странице в инстаграме она поделилась серией фотографий с открытия выставки.

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В заметке первая леди отметила, что еще недавно тема насилия была неприемлемой, неудобной. О нем трудно говорить, ведь сказать – значит признать этот факт. Именно для привлечения внимания к теме насилия и открыли тематическую выставку на Михайловской площади.

На выставке представлены 16 привычных для каждого из нас бытовых предметов, на первый взгляд – вполне безопасных: детская игрушка, банковская карточка, дневник, полотенце. Но... Все эти предметы – непосредственные участники, инструменты в реальных случаях насилия: физического, психологического, экономического.

Самое ужасное в домашнем насилии – его обыденность. Мы должны признать: насилие – не норма! Ему нет оправданий,

– отметила в заметке Зеленская.

Образ Елены Зеленская

Первая леди приехала на площадь в черных брюках, кофте и длинном голубом пальто. Наряд имел пояс, который хорошо подчеркнул изящную фигуру Елены. Такой look она соединила с сапогами черного цвета на каблуках. С левой стороны на пальто видим тематическую ленту.

Волосы Зеленская распустила, аккуратно уложив. На лице она сделала повседневный макияж с акцентом на глазах. Среди украшений видим на первой леди лаконичные серьги.

Поскольку коронавирусная инфекция до сих пор активно распространяется и едва ли не ежедневно в Украине выявляют COVID-19 у рекордного количества людей, то супруга президента появилась на публике в защитной маске. Она на собственном примере показала, что надо заботиться о своем здоровье и жизни и пользоваться средствами защиты.

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