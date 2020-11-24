Первая леди Украины Елена Зеленская подписала Меморандум о развитии безбарьерной архитектуры. Решение было принято в рамках инициативы "Без барьеров". Во время деловой встречи Зеленская показала деловой образ.

О подписании Меморандума о развитии безбарьерной архитектуры сообщили на сайте президента. Договор был заключен в рамках инициативы первой леди "Без барьеров". Она заключается в создании равных возможностей для всех украинцев. Цель меморандума – привлечь населенные пункты, территориальные общины к труду над развитием маломобильных групп населения.

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Объединить усилия всех заинтересованных сторон для создания безбарьерной архитектурной среды и, как следствие, возможностей для всех украинцев вести полноценную общественную жизнь – основная цель заключенного сегодня Меморандума,

– прокомментировала Елена Зеленская.

Первыми документ подписали Министерство развития общин и территорий Украины, Киевская областная государственная администрация и Славутичский городской совет. На деловой встрече первая леди Украины также продемонстрировала безупречный деловой образ. Она всегда покоряет поклонников элегантностью.

Образ Елены Зеленской

Первая леди Украины предстала перед объективом в классическом синем жакете, в кармашек которого был вложен бордовый платочек. Деловой look удачно подошел к ее встрече, но и подчеркнул ее красоту. Елена Зеленская всегда выбирает элегантный наряд, который каждый раз покоряет сеть.

Волосы первая леди вложила в роскошную прическу, сделавшую акцент на женственности. Елена Зеленская завязала волосы в низкий пучок, но выпустила челку и зачесала ее на один бок. Она дополнила образ круглыми золотыми серьгами и светлым маникюром. Безупречный look завершил легкий макияж с акцентом на губах, которые первая леди накрасила нюдовой помадой.



Елена Зеленская на деловой встрече / president.gov.ua