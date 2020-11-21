Ежегодно 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Именно в этот день 16 и 7 лет назад начались судьбоносные Оранжевая революция и Революция Достоинства. Первая леди страны Елена Зеленская обратилась к гражданам и выразила свои поздравления.

Вслед за президентом Владимиром Зеленским Елена Зеленская выразила свои поздравления украинцам по случаю Дня Достоинства и Свободы. Обращение и красноречивое фото она опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Елена Зеленская поздравила с Днем Достоинства и Свободы

Первая леди Украины, как всегда, была лаконичной. Она подчеркнула, что достойными гражданами своего государства являются те, кто не боится стать движущей силой изменений. По мнению первой леди, украинцы именно такие.

Достойны те, кто действует. Украина – страна достойных. С Днем Достоинства и Свободы,

– написала Елена Зеленская.

Сообщение она дополнила красноречивым фото с украинским флагом и фотографией с эффектным кадром революции Достоинства. Снимок сделан на фоне вечернего Майдана Независимости.