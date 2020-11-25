25 ноября отмечается Международный день устранения насилия против женщин. Первая леди Украины Елена Зеленская снялась в ролике и призвала не молчать о домашнем насилии.

Елена Зеленская присоединилась к числу знаменитостей, которые призывали к борьбе с насилием. На личной странице в инстаграме первая леди опубликовала социальный ролик.

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В среду, 25 ноября, стартует всемирная акция "16 дней против насилия". Целью этой акции является привлечение внимания общества к проблеме, которая часто замалчивается. Тысячи женщин, детей, даже мужчин страдают от различных видов насилия. У него есть много масок. Если вашу свободу ограничивают, то это не является проявлением заботы, психологическое давление никогда не было и не будет формой воспитания или стремления закалить характер. А избиения показывают не любовь, а жестокость.

Мой призыв ко всем – не воспринимайте домашнее насилие как норму, не замалчивайте, не отворачивайтесь от тех, кому нужна помощь. Норма – это нулевая толерантность к насилию, и это под силу каждому,

– написала в заметке Елена Зеленская.

Образ первой леди Украины

В черно-белом ролике Елена Зеленская появилась в атласной блузке. Поскольку она изображена не в полный рост, то не видно, с каким низом соединила такой наряд. Волосы женщина уложила в аккуратные локоны, а на лице сделала любимый макияж в коричневых оттенках – с тенями на глазах и помадой на губах.