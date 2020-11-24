Накануне Международного дня борьбы против насилия над женщинами украинские звезды записали чувственное видео. Маша Ефросинина спела вместе с Монатиком, Олей Поляковой, Юлией Саниной и публично призвала "выходить из круга насилия".

На личной странице в инстаграм ведущая и амбасадорка ООН Маша Ефросинина опубликовала видео, которое вместе со звездами украинского шоу-бизнеса сняла к Международному дню борьбы против насилия над женщинами. Его ежегодно отмечают 25 ноября.

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К съемкам социального ролика присоединились певцы, которых ведущая назвала артистами с большой буквы – Монатик, Оля Полякова, Юлия Санина, Тарас Тополя и Alyosha. Вместе они выступили с призывом "Выйди из круга насилия". Звезды пели о том, как важно "не травить, не бить, не толкать, не ломать, не угрожать, не издеваться, не запугивать, не подтрунивать".

В заметке Маша Ефросинина подчеркнула, что за последние несколько лет украинскому обществу все же удалось поднять тему насилия над женщинами на государственном уровне. Результатом является то, что сейчас активно создают организации, движения, строят приюты.

"Женщины постепенно перестают бояться признавать, что терпели насилие и находят в себе смелость просить о помощи, разрывать этот сложный и удушающий круг. Из "несуществующей" темы насилие над женщинами в нашей стране превратилось в вопиющую", – написала Маша Ефросинина.