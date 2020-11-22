Украинская певица Оля Полякова пригласила в гости в загородное имение телеведущую Машу Ефросинину и фотографа Соню Плакидюк. Знаменитости устроили домашнюю вечеринку и показали ее в прямом эфире.

Поскольку в Украине продолжается карантин выходного дня, Оля Полякова решила пригласить подруг в гости домой. На личной странице в инстаграме она провела несколько прямых эфиров, где показала, как развлекалась с Ефросининой и Плакидюк.

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Домашняя вечеринка Поляковой

Знаменитости редко рассказывают о личной жизни, показывают свои дома и отдых с друзьями. Однако Оля Полякова решила провести сразу несколько трансляций со своего аккаунта в Инстаграме. Для Маши Ефросининой и Сони Плакидюк артистка организовала экскурсию по Загородному поместью, несколько забавных фотосессий в доме, а также на кухне три женщины вместе квасили капусту и готовили оливье.

Знаменитости предстали перед камерами в домашнем наряде, без макияжей и причесок. Атмосферный выходной они провели весело в хорошей компании, за душевными разговорами и смаковали блюдами, которые приготовили самостоятельно.

Самыми яркими моментами Маша Ефросинина поделилась с подписчиками в своем профиле в инстаграме. Она обнародовала несколько фото и видео, чтобы запечатлеть в памяти счастливые мгновения.

Для просмотра фото и видео листайте вправо

Отметим, регулярные прямые эфиры Оля Полякова начала проводить на карантине. Поскольку сейчас артисты не имеют возможностей выступать, то приходится искать другие источники прибыли. В частности, певица разговаривала в трансляциях со звездными коллегами и начала собственное кулинарное шоу.