Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина охотно делится с подписчиками стильными образами. На этот раз звезда поразила гламуром, примерив шубу и блестящее платье.

Известная общественная деятельница и ведущая Маша Ефросинина точно знает, как выглядеть стильно на различных светских мероприятиях или в повседневной жизни. На своей странице в инстаграме звезда поделилась новым фото и похвасталась гламурным образом.

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Образ Маши Ефросининой

Телеведущая показала фото, где камера сняла ее с верхнего ракурса. Маша Ефросинина позировала на кресле, а возле нее стоял стол с тарелками фруктов. Знаменитость выбрала блестящее платье длины миди синего цвета. Сверху звезда надела длинную изумрудную шубу.

Необычный для Маши образ дополняли белые сапоги с острым носком и на высоком каблуке. Она распустила короткие волосы и уложила их прямыми волнами. Телеведущая подчеркнула глаза темными тенями и стрелками, а губы накрасила нюдовой помадой.

Поклонники положительно оценили образ Маши Ефросининой. "Люблю Вас за искренность", "Класс", "Ярко", "Какая красивая Маша! А цвет – вау", "Какая крутая шуба, моя мечта", "Круто", "Тебе идет", – написали поклонники в комментариях.



Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina