Популярная американская певица Деми Ловато поразила сеть кардинальной сменой имиджа после расставания с женихом. Звезда поделилась фото в новом образе с поклонниками.

Очередную серию фотографий Деми Ловато опубликовала на своей странице в инстаграм. Американская звезда потрясла сеть перевоплощением. Она часто делится с фанами новыми фотосъемки.

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Певица предстала перед камерой с новой дерзкой прической: короткостриженые волосы, роскошно уложены и осветленные на концах.

Деми Ловато позировала в соответствующем наряде. Она выбрала черную полупрозрачную кофточку и кожаный сарафан, который подчеркивал фигуру артистки. Знаменитость дополнила образ босоножками на высоком каблуке в тон и массивными серебристыми серьгами-кольцами.

Также на лице артистки был смелый макияж. Деми подчеркнула глаза мейкапом в стиле cat eyes в черных оттенках. Губы певица накрасила нюдовой глянцевой помадой.

Стоит отметить, что в конце сентября Деми Ловато разошлась со своим женихом Максом Эрихом после 6 месяцев отношений. Говорят, что именно разрыв с экс-любимым натолкнул артистку на кардинальные изменения.

Поклонники засыпали певицу положительными отзывами: "У меня просто нет слов", "Мне нравится", "Так прекрасно!", "Невозможно", "Огонь", – написали поклонники в комментариях.

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