Украинский шоумен Владимир Остапчук рассказал о сложных отношениях с его бывшей женой и то, как часто сейчас он видится с детьми. Также он вспомнил сложный разговор с дочерью Эмилией.

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук принял участие в программе "Кофе с перцем" и дал интервью. В нем он рассказал о том, что видится с детьми редко. Он вспомнил бывшую жену Елену Войченко, которая, по его словам, "не дает возможности спокойно видеться с детьми чаще".

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Напомним, что от первого брака Владимир Остапчук воспитывает двоих детей: 7-летнюю Эмилию и 2-летнего Эвана. Шоумен признался, что видит детей 2-3 раза в неделю. Он хотел бы чаще их посещать, но сообщил, что от него это не зависит.

Владимир добавил, что даже не может поговорить с детьми по телефону. В частности, во время интервью он признался, что уже 5 дней не говорил с Эмилией. Также он вспомнил разговор с дочерью о разводе с ее мамой, хоть и добавил, что трудно об этом говорить.

Мы общались с ней и она даже плакала и сказала: "Вы же расстаетесь не из-за меня?». Потому что ребенок через себя это воспринимает. Когда она дома, когда мы общаемся, я вижу в ее глазах, что ей не хватает родительского внимания. Потому что когда она приходит и обнимает меня, это такой момент...

– признался Владимир Остапчук.

Впрочем, телеведущий отмечает, что хочет наладить отношения с бывшей женой Еленой Войченко и не выносить все на публику. Ведь не хочет, чтобы их развод навредил детям. Он также отметил, что никогда не говорил плохо об экс-жене.

"У нас есть дети и я, конечно, уже год пытаюсь постоянно наладить отношения. Для меня вообще было бы идеально, если бы у нас не было никаких споров по этому поводу. В этой истории нашего общения, когда оно сейчас не удается, мне кажется странной одна вещь. Я поступил по-честному, то есть, когда я пришел и сказал, что мы не можем склеить эти отношения. Мы много раз пытались склеить, но каждый раз две-три недели, и снова сбой", – рассказал Владимир Остапчук.

Шоумен отметил, что если ему не удастся найти общий язык с Еленой Войченко, то он обратится в суд: "Как папа поддерживаю детей, плачу за сады, школы, даю деньги на содержание, даю деньги на одежду. Но, если мы не можем договориться, единственный выход – идти в суд. В судебном порядке это называется установить график посещения детей".