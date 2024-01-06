Простой раствор поможет избавиться от гнилых корней и увядших листьев орхидеи: как его приготовить

Орхидея нуждается в тщательном уходе. Если не соблюдать важные правила, то растение может погибнуть. Ведь это один из самых требовательных цветков.

В частности, если добавить в горшок много воды, то листья орхидеи начнут увядать, а корни – гнить. Эксперты рассказали, что может спасти растение.

Тоже полезно Чеснок поможет спасти ваши комнатные растения: эксперты рассказали, что нужно сделать

В орхидее гниют корни и увядает листья: что делать

Листья орхидеи могут увядать, если корни повреждены, или если плохо поглощается вода. Для начала необходимо срезать все гнилые корни, а остатки смыть с растения. Далее нужно сделать раствор из чеснока. Он поможет орхидее.

Подготовьте 1 зубчик чеснока, положите его в блендер и налейте туда 500 миллилитров воды. Все это нужно сблендеровать. Затем процедите остатки и добавьте воды. В результате у вас должно получиться 2 литра чесночной воды.

Как применить раствор

Возьмите ватный диск и смочите его в чесночной воде. Протирать листья орхидеи необходимо с обеих сторон. Так вы избавитесь от вредителей и грибковых заболеваний. Смочите в растворе корни орхидеи. Их нужно держать там в течение 10 минут. Далее переложите корни в другую емкость, например в банку и залейте водой. Можете держать цветок на подоконнике. Когда пройдет неделя, подготовьте 1 литр воды, добавьте в нее 1 ложку риса и смешайте все это. Корни орхидеи должны находиться в растворе в течение 20 минут. Впоследствии растение нужно вытащить и переложить в банку. Процедуру можно повторять 1 раз в неделю.

Уход за орхидеей дома / Фото Pexels

Что еще может спасти листья и корни орхидеи