По данным пресс-службы "Google Украина", которая проанализировала поисковые запросы среди пользователей, интересующихся в сети отдыхом в Украине, больше всего "гуглят" село Коблево, поселки Лазурное и Затока. Кроме тройки самых популярных, в перечень десятки вошли также такие запросы Бердянск, Одесса, Приморск, Урзуф, Белосарайская коса, Киевское море и Кирилловка.

Так как люди заинтересованы этими курортами, 24 канал собрал всю необходимую информацию об отдыхе в каждом из этих мест. Материалы содержат ответы на следующие вопросы: как доехать, где поселиться, где поесть, куда пойти и что посмотреть. Если вы еще не запланировали свой отпуск, то стоит обратить внимание на наши советы и ярко провести последний месяц лета!

Весь перечень Какие места для отдыха в 2020 году больше всего "гуглят" украинцы

Коротко о курортах, которые больше всего "гуглят" украинцы

Коблево Село Николаевской области, где вы насладитесь теплым морем, сосновым бором, чистым воздухом и развитой инфраструктурой. А ваши дети смогут повеселиться в аквапарках "Коблево" и "Орбита", лунапарке "Европарк" и дельфинарии "Немо". Но будьте готовы к высоким ценам на аренду жилья, поскольку Коблево пользуется популярностью – стоимость проживания выше, чем на соседних курортах. Здесь есть места, которые непременно нужно посетить – Тилигульский лиман, самый глубокий в регионе; "Устрицы Скифии" – первая устричная ферма в Украине, а также ОАО "Коблево" – один из самых известных украинских производителей вина.

Отдых в Коблево 2020​ / Фото: kirillovka.ks.ua

Лазурное

Поселок Херсонской области с целебным воздухом и удивительно чистым морем. Здесь вы можете попробовать как жизнь в вилле на берегу моря, так и жизнь на острове в палатках, где почувствуете себя Робинзоном Крузо. Вы и ваши дети будете в восторге от развлечений, которые предлагает Лазурное – это аквапарк "Акватория", лунапарк, дельфинарий "Акварель" и кайт-школа Windrider. Обязательно съездите на остров Джарылгач – самый необитаемый остров Украины, его еще называют украинскими Мальдивами, посетите йодо-бромистый целебный источник "Гейзер" и заповедник "Аскания-Нова". Хотя некоторые туристы и считают, что этот курорт для неразборчивых, большинство отдыхающих все же довольны.

Отдых в Лазурном 2020 / Фото: ua.igotoworld.com

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Затока Поселок Одесской области, который наполнен запахом моря, чистым воздухом, прозрачной водой и нежным солнцем. Он покоряет сердца туристов огромными песчаными пляжами, обилием развлечений, развитой инфраструктурой, активной курортной жизнью и хорошей транспортной развязкой. Для наимение отдыхающих здесь есть аквапарк "Затока", лунапарк и дельфинарий "Немо". А что касается интересных мест, то начните с прогулки по Будацкой косе, посмотрите на Подъемный мост над Днестровско-Цареградским каналом, который соединяет Черное море с Днестровским лиманом. Также посетите Аккерманскую крепость, или же насладитесь дегустацией вина "Шабо".

Отдых в Затоке 2020​ / Фото: ua.discover.od.ua

Читайте здесь Каникулы в Затоке: что предлагает курорт на Черноморском побережье

Бердянск

Приморский городок на юге Запорожской области. Он предлагает чистый воздух, теплое Азовское море и золотые песчаные пляжи. Поскольку курорт считается семейным, в первую очередь обращают внимание на детские развлечения, среди самых популярных туристы отмечают аквапарк "Акваленд" – один из крупнейших в Европе, зоопарк "Сафари", дельфинарий "Немо" и луна-парк. Здесь есть много красивых мест, которые стоит увидеть собственными глазами: Бердянская коса – жемчужина города; остров Дзендзик, Нижний и Верхний маяк, Солнечные часы – один из крупнейших хронометров такого рода во всей Европе, и Сладкий лиман.

Отдых в Бердянске 2020 / Фото: omore.city

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Одесса Город на северо-западном побережье Черного моря, является крупнейшим морским портом Украины. Ежегодно тысячи туристов приезжают сюда из разных стран за просторными песчаными пляжами, колоритными центральными улицами, вкусными ресторанами и ночными клубами. Из-за популярности Одессы – цены на все соответствующие. В городе огромный выбор различных видов досуга, можно сходить в контактный зоопарк "Макки-Пакко", дельфинарий "Немо", парк аттракционов с колесом обозрения "Южная Пальмира", которое не имеет аналогов в Украине, или аквапарк "Одесса". Также вы должны посетить культурные места курорта: известную Потемкинскую лестницу, Оперный театр, Воронцовский дворец и Городской сад. Кроме памятников, с которыми ассоциируется город, здесь есть кое-что, о чем вы даже не догадывались.

Отдых в Одессе 2020​ / Фото: omore.city

Приморск

Уникальный курорт Азовского моря, расположенный в южной части Запорожской области. Особенностью является то, что город отдален от мегаполисов и промышленных центров. Именно поэтому Приморск – это отдых в одном из экологически чистых уголков Азовского побережья. Туристы едут сюда за целебными минеральными грязями лимана, насыщенными ароматами степных трав, комфортной температурой воды и песчано-ракушечными пляжами, которые плавно переходят в море. Он для тихого семейного отдыха, хотя и имеет несколько недостатков: отсутствие железнодорожного вокзала, малое количество заведений. Также ближайшие развлечения: дельфинарий, аквапарк, зоопарк и лунапарк в Бердянске в 25 километрах от Приморска. Среди туристических мест здесь есть Елисеевский пегматитовый карьер "Голубые озера", целебный лиман и коса Обиточная.

Отдых в Приморске 2020 / Фото: 057.ua

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Урзуф Поселок Азовского побережья в Донецкой области. Курорт предлагает благоприятный климат, теплое море, просторные пляжи, исторические объекты в античном стиле, большой выбор жилья и доступные цены. Что касается развлечений, то их здесь немного, разве что лунапарк, но если вы хотите большего, то есть возможность поехать на экскурсию в бердянский аквапарк, дельфинарий и зоопарк. Стоит совместить пляжный отдых с посещением местных исторических достопримечательностей. Больше всего пользуются популярностью храм Архистратига Михаила, колодец "Урзуфская сказка" и парк "Меотида".

Отдых в Урзуфе 2020 / Фото: 06239.com.ua

Белосарайская коса

Курортный поселок, расположенный на одноименной песчаной косе, которая выходит в открытое Азовское море. Во время отдыха на косе туристы наслаждаются единением с заповедной природой, оптимальной экологической ситуацией, прекрасными пейзажами, редкими животными и растениями, а главное – умиротворенной атмосферой. Здесь вы сможете развлечься в лунапарке, или заняться виндсерфингом или кайтсерфингом в школе X-Sport. Также вы должны посетить интересные достопримечательности Белосарайской косы. Среди них есть орнитологический заповедник, Белосарайский маяк и памятник осетра.

Отдых в Белосарайской косе 2020 / Фото: lookmytrips.com

Обратите внимание здесь Каникулы на Белосарайской косе: чем привлекает "лебединый край"

Киевское море Это водохранилище возле Вышгорода. Несмотря на подводные тайны – следы войны в виде неразорвавшихся мин и снарядов, цезий и стронций, которые впитало дно во время взрыва на ЧАЭС – это идеальное место для пикника. Здесь самые красивые закаты, белый чистый песок, сосновые леса, плеск воды и никакой городской суеты. Неподалеку Киевского водохранилища расположен яхт-клуб "Энергетик", конный клуб Межигорье La petite Ecurie и виндсерфинг-клуб "Мистраль", где вы сможете отвлечься от ежедневной рутины и насладиться морскими пейзажами.

Отдых на Киевском море 2020​ / Фото: ua.igotoworld.com

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Кирилловка

Поселок Запорожской области, в котором Азовское море – одно из самых чистых. Кроме красивой природы, ласковых морских волн, чистых песчаных пляжей Кирилловка порадует детей и взрослых множеством развлечений: лунапарк "Адреналин-шоу", самый большой аквапарк в Украине "Остров сокровищ", дельфинарий "Оскар" и клубы кайтсерфинга и виндсерфинга. Также вы можете разнообразить свой досуг интересными местами курорта, которые поразят вас. Главное – съездите на все косы и лиманы. В частности, Молочный, Утлюцкий и Сивашский лиманы.

Отдых в Кирилловке 2020 / Фото: doba.ua

Подробнее здесь Отпуск в Кирилловке: что интересного на курорте "выходного дня"

Надеемся, что эта информация будет полезной и ваш отдых удастся на славу!

Автор: Мария Касиянчук