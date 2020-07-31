Где провести отпуск в Украине: лучшие курорты Черного и Азовского морей
По данным пресс-службы "Google Украина", которая проанализировала поисковые запросы среди пользователей, интересующихся в сети отдыхом в Украине, больше всего "гуглят" село Коблево, поселки Лазурное и Затока. Кроме тройки самых популярных, в перечень десятки вошли также такие запросы Бердянск, Одесса, Приморск, Урзуф, Белосарайская коса, Киевское море и Кирилловка.
Так как люди заинтересованы этими курортами, 24 канал собрал всю необходимую информацию об отдыхе в каждом из этих мест. Материалы содержат ответы на следующие вопросы: как доехать, где поселиться, где поесть, куда пойти и что посмотреть. Если вы еще не запланировали свой отпуск, то стоит обратить внимание на наши советы и ярко провести последний месяц лета!
Весь перечень Какие места для отдыха в 2020 году больше всего "гуглят" украинцы
Коротко о курортах, которые больше всего "гуглят" украинцы
Лазурное
Поселок Херсонской области с целебным воздухом и удивительно чистым морем. Здесь вы можете попробовать как жизнь в вилле на берегу моря, так и жизнь на острове в палатках, где почувствуете себя Робинзоном Крузо. Вы и ваши дети будете в восторге от развлечений, которые предлагает Лазурное – это аквапарк "Акватория", лунапарк, дельфинарий "Акварель" и кайт-школа Windrider. Обязательно съездите на остров Джарылгач – самый необитаемый остров Украины, его еще называют украинскими Мальдивами, посетите йодо-бромистый целебный источник "Гейзер" и заповедник "Аскания-Нова". Хотя некоторые туристы и считают, что этот курорт для неразборчивых, большинство отдыхающих все же довольны.
Отдых в Лазурном 2020 / Фото: ua.igotoworld.com
Смотрите здесь Отпуск в Лазурном: что нужно знать о херсонской жемчужине
Бердянск
Приморский городок на юге Запорожской области. Он предлагает чистый воздух, теплое Азовское море и золотые песчаные пляжи. Поскольку курорт считается семейным, в первую очередь обращают внимание на детские развлечения, среди самых популярных туристы отмечают аквапарк "Акваленд" – один из крупнейших в Европе, зоопарк "Сафари", дельфинарий "Немо" и луна-парк. Здесь есть много красивых мест, которые стоит увидеть собственными глазами: Бердянская коса – жемчужина города; остров Дзендзик, Нижний и Верхний маяк, Солнечные часы – один из крупнейших хронометров такого рода во всей Европе, и Сладкий лиман.
Отдых в Бердянске 2020 / Фото: omore.city
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Приморск
Уникальный курорт Азовского моря, расположенный в южной части Запорожской области. Особенностью является то, что город отдален от мегаполисов и промышленных центров. Именно поэтому Приморск – это отдых в одном из экологически чистых уголков Азовского побережья. Туристы едут сюда за целебными минеральными грязями лимана, насыщенными ароматами степных трав, комфортной температурой воды и песчано-ракушечными пляжами, которые плавно переходят в море. Он для тихого семейного отдыха, хотя и имеет несколько недостатков: отсутствие железнодорожного вокзала, малое количество заведений. Также ближайшие развлечения: дельфинарий, аквапарк, зоопарк и лунапарк в Бердянске в 25 километрах от Приморска. Среди туристических мест здесь есть Елисеевский пегматитовый карьер "Голубые озера", целебный лиман и коса Обиточная.
Отдых в Приморске 2020 / Фото: 057.ua
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Белосарайская коса
Курортный поселок, расположенный на одноименной песчаной косе, которая выходит в открытое Азовское море. Во время отдыха на косе туристы наслаждаются единением с заповедной природой, оптимальной экологической ситуацией, прекрасными пейзажами, редкими животными и растениями, а главное – умиротворенной атмосферой. Здесь вы сможете развлечься в лунапарке, или заняться виндсерфингом или кайтсерфингом в школе X-Sport. Также вы должны посетить интересные достопримечательности Белосарайской косы. Среди них есть орнитологический заповедник, Белосарайский маяк и памятник осетра.
Отдых в Белосарайской косе 2020 / Фото: lookmytrips.com
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Кирилловка
Поселок Запорожской области, в котором Азовское море – одно из самых чистых. Кроме красивой природы, ласковых морских волн, чистых песчаных пляжей Кирилловка порадует детей и взрослых множеством развлечений: лунапарк "Адреналин-шоу", самый большой аквапарк в Украине "Остров сокровищ", дельфинарий "Оскар" и клубы кайтсерфинга и виндсерфинга. Также вы можете разнообразить свой досуг интересными местами курорта, которые поразят вас. Главное – съездите на все косы и лиманы. В частности, Молочный, Утлюцкий и Сивашский лиманы.
Отдых в Кирилловке 2020 / Фото: doba.ua
Подробнее здесь Отпуск в Кирилловке: что интересного на курорте "выходного дня"
Надеемся, что эта информация будет полезной и ваш отдых удастся на славу!