13 украинских фамилий, которые имеют еврейские корни: проверьте свою в списке

Ранее на территории Украины, особенно Правобережной, проживало немало евреев. Их можно было встретить как в городах, так и в селах. Поэтому некоторые украинцы прекрасно знали идиш. Кроме того, образовались родовые имена, которые имеют еврейские корни.

Известно о более чем десяти фамилиях еврейского происхождения. Интересно, что сначала они были прозвищами. Больше информации – в материале.

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Перечень фамилий, которые имеют еврейские корни

Одними из наиболее популярных еврейских фамилий являются следующие: Атлас, Ништ, Габинет, Кумгир, Бухер, Вергелес, Маргулес, Ребман, Шайгиц, Шабас, Рубин и Шайгец. Родовое имя Зельман происходит от людей, которые когда-то арендовали церковь. Его, кстати, можно услышать в обрядовых песнях, которые называются гаивками.

Какое еще происхождение имеют украинские фамилии

Некоторые украинские фамилии имеют турецкое происхождение. Например, родовые имена Чавс и Чаус в давние времена давали людям, которые служили султану. Сейчас они встречаются во Львовской и Полтавской областях.

Украинский народ тесно связан с польским, из-за чего и образовались определенные фамилии: Вуйцик, Бреславский, Калиновский, Гурский и Жураковский.

В Украине даже есть фамилии, которые пришли из Древней Греции. В частности, речь идет о таких: Яцько, Мангуш, Шамли, Ялу, Варсамас, Волониц, Габида, Куркчи, Мармур, Ахбаш, Имерли и Балабан.

Находите в нашем материале свою фамилию или кого-то из знакомых или друзей. Узнавайте больше о происхождении рода. Возможно, именно в ваших жилах, кроме украинской, течет еврейская, польская, греческая или турецкая кровь.