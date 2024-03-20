На самом деле таких родовых имен в Украине осталось не так мало – более двух десятков. Подробнее о них читайте в материале.
Вау Очень интересно звучат: 11 смешных фамилий, которые остались только в Украине
Список фамилий, которые имеют древнегреческое происхождение
Некоторые фамилии древнегреческого происхождения имеют еще и свое особое значение. Они довольно необычно звучат для Украины.
- Мангуш и Шамли – названия населенных пунктов.
- Ахбаш – "светловолосый".
- Куркчи – "меховой".
- Киор – "слепой".
- Балабан – "огромный".
- Волониц – "вязальная спица".
В список родовых имен с древнегреческими корнями попали еще такие: Яцько, Ялу, Варсамас, Габида, Мрамор, Имерли.
Интересно, что со временем некоторые фамилии получили другие формы. Ведь к ним начали добавлять суффиксы, чтобы разнообразить. Вот, например:
- Узун – Узунов.
- Афенко – Афенков.
- Темир – Темиров.
- Бузовчу – Бузовчук.
- Каракоз – Каракозов.
- Балабан – Балабанов.
Украинские фамилии другого происхождения
В давние времена украинцы служили в армиях разных государств. Поэтому существуют родовые имена, которые появились в тот период. То есть у них не только украинские корни.
- Польское войско – фамилии Посполитак и Ритаровский.
- Турецкое войско – фамилии Чавс и Чаус.
- Австрийское и российское войско – фамилии Солдат, Савдак, Солдан, Солдатенко, Жовнир, Жовнирович, Жовнирчук, Гренадир, Гусар (Гузар), Гусарец, Гусаревич, Гузарский, Драгун, Улан и Райтер.
Вот такая интересная подборка. Возможно, в ней найдете и свою фамилию и будете знать, откуда она происходит, кровь какого народа течет в ваших жилах.