Насправді таких родових імен в Україні залишилось не так мало – понад два десятки. Детальніше про них читайте у матеріалі.

Вау Дуже цікаво звучать: 11 смішних прізвищ, які залишились лише в Україні

Список прізвищ, які мають давньогрецьке походження

Деякі прізвища давньогрецького походження мають ще й своє особливе значення. Вони досить незвично звучать для України.

Мангуш та Шамлі – назви населених пунктів.

Ахбаш – "світловолосий".

Куркчі – "хутряний".

Кіор – "сліпий".

Балабан – "величезний".

Волониць – "в'язальна спиця".

У список родових імен з давньогрецьким корінням потрапили ще такі: Яцько, Ялу, Варсамас, Габіда, Мармур, Імерлі.

Цікаво, що з часом деякі прізвища отримали інші форми. Адже до них почали додавати суфікси, аби урізноманітнити. Ось, наприклад:

Узун – Узунов.

Афенко – Афенков.

Темір – Теміров.

Бузовчу – Бузовчук.

Каракоз – Каракозов.

Балабан – Балабанов.

Українські прізвища іншого походження

У давні часи українці служили в арміях різних держав. Тому існують родові імена, які з'явилися у той період. Тобто у них не лише українське коріння.

Польське військо – прізвища Посполітак та Ритаровський.

– прізвища Посполітак та Ритаровський. Турецьке військо – прізвища Чавс та Чаус.

– прізвища Чавс та Чаус. Австрійське і російське військо – прізвища Солдат, Савдак, Солдан, Солдатенко, Жовнір, Жовнірович, Жовнірчук, Гренадир, Гусар (Гузар), Гусарець, Гусаревич, Гузарський, Драгун, Улан та Райтер.

Ось така цікава добірка. Можливо, у ній знайдете й своє прізвище та будете знати, звідки воно походить, кров якого народу тече у ваших жилах.