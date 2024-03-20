Насправді таких родових імен в Україні залишилось не так мало – понад два десятки. Детальніше про них читайте у матеріалі.
Вау Дуже цікаво звучать: 11 смішних прізвищ, які залишились лише в Україні
Список прізвищ, які мають давньогрецьке походження
Деякі прізвища давньогрецького походження мають ще й своє особливе значення. Вони досить незвично звучать для України.
- Мангуш та Шамлі – назви населених пунктів.
- Ахбаш – "світловолосий".
- Куркчі – "хутряний".
- Кіор – "сліпий".
- Балабан – "величезний".
- Волониць – "в'язальна спиця".
У список родових імен з давньогрецьким корінням потрапили ще такі: Яцько, Ялу, Варсамас, Габіда, Мармур, Імерлі.
Цікаво, що з часом деякі прізвища отримали інші форми. Адже до них почали додавати суфікси, аби урізноманітнити. Ось, наприклад:
- Узун – Узунов.
- Афенко – Афенков.
- Темір – Теміров.
- Бузовчу – Бузовчук.
- Каракоз – Каракозов.
- Балабан – Балабанов.
Українські прізвища іншого походження
У давні часи українці служили в арміях різних держав. Тому існують родові імена, які з'явилися у той період. Тобто у них не лише українське коріння.
- Польське військо – прізвища Посполітак та Ритаровський.
- Турецьке військо – прізвища Чавс та Чаус.
- Австрійське і російське військо – прізвища Солдат, Савдак, Солдан, Солдатенко, Жовнір, Жовнірович, Жовнірчук, Гренадир, Гусар (Гузар), Гусарець, Гусаревич, Гузарський, Драгун, Улан та Райтер.
Ось така цікава добірка. Можливо, у ній знайдете й своє прізвище та будете знати, звідки воно походить, кров якого народу тече у ваших жилах.