Детальнее о фамилиях, которые образовались в связи с военной службой, читайте в материале. Интересно, что некоторые сохранились и по сей день.

Кстати говоря Древние украинские фамилии и имена, которые давали только хорошим людям

Какие украинские фамилии образовались в связи с военной службой

Многие фамилии образовались в казацкие времена. Они связаны с оружием, военным бытом, названиями казацкой военной старшины и оруженосцами. В частности, речь идет о таких: Гетьман (Гетьманчук, Гетьманщук, Гетьманюк), Козак (Козачок, Козаченко, Козачук, Козакевич, Козачишин, Козачинський, Козачковський), Рицар, Запорожець, Гарматій, Гармаш, Пушкар (Пушкаренко, Пушкарович), Пластун, Компанієць, Сердюк, Довбиш (Довбущак, Довбишов), Бубній, Сурмач, Сурмій, Трубій (Трембач, Тримбач, Трембачевський, Трембецький), Чура, Цюра, Кошовий, Атаман (Атаманенко, Атаманчук, Атаманюк, Ватаманюк, Атаманець, Отамашко), Полковник, Асаул (Асаулюк, Осаулко), Сотник (Сотниченко), Хорунжий, Хоружий (Хорунжикевич, Хорунжинський).

Фамилии Посполітак та Ритаровський образовались в связи со службой в польском войске, а Чавс и Чаус – из-за службы в турецкой армии.

Во время службы украинцев в российской и австрийской армиях появились такие фамилии: Солдат, Савдак, Солдан, Солдатенко, Жовнір, Жовнірович, Жовнірчук, Гренадир, Гусар (Гузар), Гусарець, Гусаревич, Гузарський, Драгун, Улан та Райтер.

Фамилия Боцман происходит от службы во флоте, а Піхота, Піхур, Піхура, Пишак – от службы в пехоте.

Сложно вспоминать о периоде, когда Украина находилась под властью разных государств, в частности, Российской империи. Ведь тогда украинцам тяжело жилось. Однако история сохранилась не только на страницах учебников, но и в наших фамилиях.