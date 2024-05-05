Відомо про понад десять прізвищ єврейського походження. Цікаво, що спочатку вони були прізвиськами. Більше інформації – у матеріалі.

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Перелік прізвищ, які мають єврейське коріння

Одними з найбільш популярних єврейських прізвищ є такі: Атлас, Ништ, Габінет, Кумгир, Бухер, Вергелес, Маргулес, Ребман, Шайгіц, Шабас, Рубін та Шайгець. Родове ім'я Зельман походить від людей, які колись орендували церкву. Його, до речі, можна почути в обрядових піснях, які називаються гаївками.

Яке ще походження мають українські прізвища

Деякі українські прізвища мають турецьке походження. Наприклад, родові імена Чавс та Чаус у давні часи давали людям, які служили султану. Зараз вони зустрічаються у Львівській та Полтавській областях.

Український народ тісно пов'язаний з польським, через що й утворилися певні прізвища: Вуйцик, Бреславський, Калиновський, Гурський та Жураківський.

В Україні навіть є прізвища, які прийшли зі Стародавньої Греції. Зокрема, йдеться про такі: Яцько, Мангуш, Шамлі, Ялу, Варсамас, Волониць, Габіда, Куркчі, Мармур, Ахбаш, Імерлі та Балабан.

Знаходьте у нашому матеріалі своє прізвище або когось зі знайомих чи друзів. Дізнавайтеся більше про походження роду. Можливо, саме у ваших жилах, окрім української, тече єврейська, польська, грецька або турецька кров.