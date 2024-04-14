LifeStyle 24 пропонує ознайомитися з деякими прізвищами, які мають польське коріння. Більше деталей – у нашій сьогоднішній добірці.

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Перелік прізвищ, які мають польське походження

Вуйцик

Прізвище Вуйцик не так часто можна зустріти в Україні: всього налічується 274 носіїв. У Львові їх є 38, у місті Семенівка, Чернігівської області, – 21, а у селищі Бойківське, Донецької області, – 11.

Бреславський

Прізвище Бреславський – більш поширене, адже його має 385 людей. Найчастіше можна почути у селі Кропивник, Івано-Франківської області, у Харкові та у місті Калуш, Івано-Франківської області.

Прізвища, які мають польське походження / Фото Canva

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Калиновський

Прізвище Калиновський є досить популярним у нашій країні. Його власників, зокрема, є 869. Люди, які мають це родове ім'я, проживають у Києві (84), Одесі (31) та Дніпрі (27). Однак їх можна зустріти й в інших регіонах.

Гурський

Прізвище Гурський є чи не в кожній області України, адже налічує 2672 носіїв. Найпоширеніше на західних територіях, зокрема у Львові (78), однак можна знайти й у Києві (136), Одесі (70). Цікаво, що раніше воно належало шляхтичам.

Жураківський

Прізвище Жураківський носять 519 людей. Вони, зокрема, родом зі села Бондарів, Івано-Франківської області (69), Києва (34) та Івано-Франківська (24). Також є доволі схожі родові імена: Жураковський та Журак.