Однак є й псевдошляхетські та пізньошляхетські прізвища: Андрієвський, Яновський, Романовський, Тормський, Іваницький, Марієвський, Еленинський, Томський. Вони, зокрема, виникли у другій половині XVII століття.
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Список шляхетських українських прізвищ
- Ясинський.
- Юхновський.
- Артемович.
- Барський.
- Вишневецький.
- Василевський.
- Іванович.
- Іваницький.
- Зінкевич.
- Гриневський.
- Домонтович.
- Журавський.
- Іляшевич.
- Зарецький.
- Думанський.
Ще декілька прізвищ, які мають польське коріння
Насправді в Україні можна почути багато прізвищ, які мають польське походження. Адже наші два народи тісно пов'язані. Такі родові імена відрізняються своїми префіксами, суфіксами та коренем слова. Найбільше вони поширені у Кіровоградській, Миколаївський та Запорізьких областях, а також на західних територіях нашої держави.
- Войцехівський.
- Ястремський.
- Зигмунд.
- Войтек.
- Пшедзімірський.
- Свіонтковський.
- Піонтковський.
- Кшановський.
- Марцинів.
- Пенкаль.
Шукайте у нашому матеріалі своє прізвище та дізнавайтеся його походження. Можливо, саме у ваших жилах тече шляхетська та польська кров. Родові імена – це чудовий спосіб дізнатися більше фактів про українську історію.