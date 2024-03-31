Однако есть и псевдошляхетские и позднешляхетские фамилии: Андриевский, Яновский, Романовский, Тормский, Иваницкий, Мариевский, Еленинский, Томский. Они, в частности, возникли во второй половине XVII века.

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Список благородных украинских фамилий

  • Ясинский.
  • Юхновский.
  • Артемович.
  • Барский.
  • Вишневецкий.
  • Василевский.
  • Иванович.
  • Иваницкий.
  • Зинкевич.
  • Гриневский.
  • Домонтович.
  • Журавский.
  • Иляшевич.
  • Зарецкий.
  • Думанский.

Еще несколько фамилий, которые имеют польские корни

На самом деле в Украине можно услышать много фамилий, которые имеют польское происхождение. Ведь наши два народа тесно связаны. Такие родовые имена отличаются своими префиксами, суффиксами и корнем слова. Больше всего они распространены в Кировоградской, Николаевский и Запорожских областях, а также на западных территориях нашего государства.

  • Войцеховский.
  • Ястремский.
  • Зигмунд.
  • Войтек.
  • Пшедзимирский.
  • Свионтковский.
  • Пионтковский.
  • Кшановский.
  • Марцинов.
  • Пенкаль.

Ищите в нашем материале свою фамилию и узнавайте ее происхождение. Возможно, именно в ваших жилах течет шляхетская и польская кровь. Родовые имена – это отличный способ узнать больше фактов об украинской истории.