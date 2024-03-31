Однако есть и псевдошляхетские и позднешляхетские фамилии: Андриевский, Яновский, Романовский, Тормский, Иваницкий, Мариевский, Еленинский, Томский. Они, в частности, возникли во второй половине XVII века.
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Список благородных украинских фамилий
- Ясинский.
- Юхновский.
- Артемович.
- Барский.
- Вишневецкий.
- Василевский.
- Иванович.
- Иваницкий.
- Зинкевич.
- Гриневский.
- Домонтович.
- Журавский.
- Иляшевич.
- Зарецкий.
- Думанский.
Еще несколько фамилий, которые имеют польские корни
На самом деле в Украине можно услышать много фамилий, которые имеют польское происхождение. Ведь наши два народа тесно связаны. Такие родовые имена отличаются своими префиксами, суффиксами и корнем слова. Больше всего они распространены в Кировоградской, Николаевский и Запорожских областях, а также на западных территориях нашего государства.
- Войцеховский.
- Ястремский.
- Зигмунд.
- Войтек.
- Пшедзимирский.
- Свионтковский.
- Пионтковский.
- Кшановский.
- Марцинов.
- Пенкаль.
Ищите в нашем материале свою фамилию и узнавайте ее происхождение. Возможно, именно в ваших жилах течет шляхетская и польская кровь. Родовые имена – это отличный способ узнать больше фактов об украинской истории.