На польские корни фамилий указывает следующее: несвойственный для украинского языка корень слова, фонетические свойства, польские суффиксы и префиксы. А о каких именно родовых именах идет речь, читайте в материале.

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Перечень фамилий, которые имеют польское происхождение

На самом деле польских фамилий в Украине сохранилось очень много. Некоторые из них даже происходят от определенных слов нашей страны-соседки. Мы собрали несколько вариантов, однако список далеко не полный.

Байбарза.

Венгльовский.

Войцеховский.

Врубель.

Гневушевский.

Дзярский.

Зигмунд.

Кендьор.

Конкольняк.

Кшановский.

Марцинов.

Ожеховский.

Пенкальский.

Пионтковский.

Свионтковский.

Трембачевский.

Цисельский.

Ястремский.

Вибенда.

Голонзка.

Пенкаль.

Гловяк.

Шудло.

Ядло.

Войтек.

Яцушек.

Пшедзимирский.

Церкевный.

Подборка фамилий древнегреческого происхождения

Некоторые фамилии настолько старые, что появились еще в Древней Греции. Интересно, что их до сих пор можно услышать на территории Украины. В частности, речь идет о таких: Яцько, Ялу, Варсамас, Габида, Мрамор, Имерли, Узун (Узунов), Афенко (Афенков), Темир (Темиров), Бузовчу (Бузовчук), Каракоз (Каракозов).

Волониц – "вязальная спица".

Ахбаш – "светловолосый".

Мангуш и Шамли – названия населенных пунктов.

Киор – "слепой".

Балабан – "огромный".

Куркчи – "меховой".

Ищите вышеупомянутые родовые имена среди друзей и знакомых. Возможно, именно в их семье когда-то были поляки или греки. Ведь интересно узнать больше о своем происхождении через фамилию, которую бывает слышим каждый день.