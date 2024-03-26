На польские корни фамилий указывает следующее: несвойственный для украинского языка корень слова, фонетические свойства, польские суффиксы и префиксы. А о каких именно родовых именах идет речь, читайте в материале.
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Перечень фамилий, которые имеют польское происхождение
На самом деле польских фамилий в Украине сохранилось очень много. Некоторые из них даже происходят от определенных слов нашей страны-соседки. Мы собрали несколько вариантов, однако список далеко не полный.
- Байбарза.
- Венгльовский.
- Войцеховский.
- Врубель.
- Гневушевский.
- Дзярский.
- Зигмунд.
- Кендьор.
- Конкольняк.
- Кшановский.
- Марцинов.
- Ожеховский.
- Пенкальский.
- Пионтковский.
- Свионтковский.
- Трембачевский.
- Цисельский.
- Ястремский.
- Вибенда.
- Голонзка.
- Пенкаль.
- Гловяк.
- Шудло.
- Ядло.
- Войтек.
- Яцушек.
- Пшедзимирский.
- Церкевный.
Подборка фамилий древнегреческого происхождения
Некоторые фамилии настолько старые, что появились еще в Древней Греции. Интересно, что их до сих пор можно услышать на территории Украины. В частности, речь идет о таких: Яцько, Ялу, Варсамас, Габида, Мрамор, Имерли, Узун (Узунов), Афенко (Афенков), Темир (Темиров), Бузовчу (Бузовчук), Каракоз (Каракозов).
- Волониц – "вязальная спица".
- Ахбаш – "светловолосый".
- Мангуш и Шамли – названия населенных пунктов.
- Киор – "слепой".
- Балабан – "огромный".
- Куркчи – "меховой".
Ищите вышеупомянутые родовые имена среди друзей и знакомых. Возможно, именно в их семье когда-то были поляки или греки. Ведь интересно узнать больше о своем происхождении через фамилию, которую бывает слышим каждый день.