На польские корни фамилий указывает следующее: несвойственный для украинского языка корень слова, фонетические свойства, польские суффиксы и префиксы. А о каких именно родовых именах идет речь, читайте в материале.

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Перечень фамилий, которые имеют польское происхождение

На самом деле польских фамилий в Украине сохранилось очень много. Некоторые из них даже происходят от определенных слов нашей страны-соседки. Мы собрали несколько вариантов, однако список далеко не полный.

  • Байбарза.
  • Венгльовский.
  • Войцеховский.
  • Врубель.
  • Гневушевский.
  • Дзярский.
  • Зигмунд.
  • Кендьор.
  • Конкольняк.
  • Кшановский.
  • Марцинов.
  • Ожеховский.
  • Пенкальский.
  • Пионтковский.
  • Свионтковский.
  • Трембачевский.
  • Цисельский.
  • Ястремский.
  • Вибенда.
  • Голонзка.
  • Пенкаль.
  • Гловяк.
  • Шудло.
  • Ядло.
  • Войтек.
  • Яцушек.
  • Пшедзимирский.
  • Церкевный.

Подборка фамилий древнегреческого происхождения

Некоторые фамилии настолько старые, что появились еще в Древней Греции. Интересно, что их до сих пор можно услышать на территории Украины. В частности, речь идет о таких: Яцько, Ялу, Варсамас, Габида, Мрамор, Имерли, Узун (Узунов), Афенко (Афенков), Темир (Темиров), Бузовчу (Бузовчук), Каракоз (Каракозов).

  • Волониц – "вязальная спица".
  • Ахбаш – "светловолосый".
  • Мангуш и Шамли – названия населенных пунктов.
  • Киор – "слепой".
  • Балабан – "огромный".
  • Куркчи – "меховой".

Ищите вышеупомянутые родовые имена среди друзей и знакомых. Возможно, именно в их семье когда-то были поляки или греки. Ведь интересно узнать больше о своем происхождении через фамилию, которую бывает слышим каждый день.