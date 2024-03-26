На польське коріння прізвищ вказує таке: невластивий для української мови корінь слова, фонетичні властивості, польські суфікси та префікси. А про які саме родові імена йдеться, читайте у матеріалі.

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Перелік прізвищ, які мають польське походження

Насправді польських прізвищ в Україні збереглося дуже багато. Деякі з них навіть походять від певних слів нашої країни-сусідки. Ми зібрали декілька варіантів, однак список далеко не повний.

  • Байбарза.
  • Венгльовський.
  • Войцехівський.
  • Врубель.
  • Гневушевський.
  • Дзярський.
  • Зигмунд.
  • Кендьор.
  • Конкольняк.
  • Кшановський.
  • Марцинів.
  • Ожеховський.
  • Пенкальський.
  • Піонтковський.
  • Свіонтковський.
  • Трембачевський.
  • Цісельський.
  • Ястремський.
  • Вибенда.
  • Голонзка.
  • Пенкаль.
  • Глов'як.
  • Шудло.
  • Ядлось.
  • Войтек.
  • Яцушек.
  • Пшедзімірський.
  • Церкевний.

Добірка прізвищ давньогрецького походження

Деякі прізвища настільки старі, що з'явилися ще у Стародавній Греції. Цікаво, що їх досі можна почути на території України. Зокрема, йдеться про такі: Яцько, Ялу, Варсамас, Габіда, Мармур, Імерлі, Узун (Узунов), Афенко (Афенков), Темір (Теміров), Бузовчу (Бузовчук), Каракоз (Каракозов).

  • Волониць – "в'язальна спиця".
  • Ахбаш – "світловолосий".
  • Мангуш та Шамлі – назви населених пунктів.
  • Кіор – "сліпий".
  • Балабан – "величезний".
  • Куркчі – "хутряний".

Шукайте вищезгадані родові імена серед друзів та знайомих. Можливо, саме у їхній родині колись були поляки чи греки. Адже цікаво дізнатися більше про своє походження через прізвище, яке буває чуємо щодня.