На польське коріння прізвищ вказує таке: невластивий для української мови корінь слова, фонетичні властивості, польські суфікси та префікси. А про які саме родові імена йдеться, читайте у матеріалі.

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Перелік прізвищ, які мають польське походження

Насправді польських прізвищ в Україні збереглося дуже багато. Деякі з них навіть походять від певних слів нашої країни-сусідки. Ми зібрали декілька варіантів, однак список далеко не повний.

Байбарза.

Венгльовський.

Войцехівський.

Врубель.

Гневушевський.

Дзярський.

Зигмунд.

Кендьор.

Конкольняк.

Кшановський.

Марцинів.

Ожеховський.

Пенкальський.

Піонтковський.

Свіонтковський.

Трембачевський.

Цісельський.

Ястремський.

Вибенда.

Голонзка.

Пенкаль.

Глов'як.

Шудло.

Ядлось.

Войтек.

Яцушек.

Пшедзімірський.

Церкевний.

Добірка прізвищ давньогрецького походження

Деякі прізвища настільки старі, що з'явилися ще у Стародавній Греції. Цікаво, що їх досі можна почути на території України. Зокрема, йдеться про такі: Яцько, Ялу, Варсамас, Габіда, Мармур, Імерлі, Узун (Узунов), Афенко (Афенков), Темір (Теміров), Бузовчу (Бузовчук), Каракоз (Каракозов).

Волониць – "в'язальна спиця".

Ахбаш – "світловолосий".

Мангуш та Шамлі – назви населених пунктів.

Кіор – "сліпий".

Балабан – "величезний".

Куркчі – "хутряний".

Шукайте вищезгадані родові імена серед друзів та знайомих. Можливо, саме у їхній родині колись були поляки чи греки. Адже цікаво дізнатися більше про своє походження через прізвище, яке буває чуємо щодня.