На польське коріння прізвищ вказує таке: невластивий для української мови корінь слова, фонетичні властивості, польські суфікси та префікси. А про які саме родові імена йдеться, читайте у матеріалі.
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Перелік прізвищ, які мають польське походження
Насправді польських прізвищ в Україні збереглося дуже багато. Деякі з них навіть походять від певних слів нашої країни-сусідки. Ми зібрали декілька варіантів, однак список далеко не повний.
- Байбарза.
- Венгльовський.
- Войцехівський.
- Врубель.
- Гневушевський.
- Дзярський.
- Зигмунд.
- Кендьор.
- Конкольняк.
- Кшановський.
- Марцинів.
- Ожеховський.
- Пенкальський.
- Піонтковський.
- Свіонтковський.
- Трембачевський.
- Цісельський.
- Ястремський.
- Вибенда.
- Голонзка.
- Пенкаль.
- Глов'як.
- Шудло.
- Ядлось.
- Войтек.
- Яцушек.
- Пшедзімірський.
- Церкевний.
Добірка прізвищ давньогрецького походження
Деякі прізвища настільки старі, що з'явилися ще у Стародавній Греції. Цікаво, що їх досі можна почути на території України. Зокрема, йдеться про такі: Яцько, Ялу, Варсамас, Габіда, Мармур, Імерлі, Узун (Узунов), Афенко (Афенков), Темір (Теміров), Бузовчу (Бузовчук), Каракоз (Каракозов).
- Волониць – "в'язальна спиця".
- Ахбаш – "світловолосий".
- Мангуш та Шамлі – назви населених пунктів.
- Кіор – "сліпий".
- Балабан – "величезний".
- Куркчі – "хутряний".
Шукайте вищезгадані родові імена серед друзів та знайомих. Можливо, саме у їхній родині колись були поляки чи греки. Адже цікаво дізнатися більше про своє походження через прізвище, яке буває чуємо щодня.