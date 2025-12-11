Поки одні батьки обирали звичні європейські та біблійні імена, інші ж – зверталися до давньоукраїнської історії та міфології. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції України.

Які імена давали дітям у Києві у 2025 році?

Попри зміну трендів, список найпопулярніших імен залишається досить стабільним. Серед жіночих варіантів перші місця традиційно займають: Софія, Соломія, Єва та Марія. Також до рейтингу увійшли короткі та дзвінкі імена, зокрема Мія, Анастасія та Поліна.

Водночас у хлопчиків лідерські позиції займають імена: Матвій, Олександр та Марк. До того ж батьки часто обирали для своїх синів варіанти, що звучать твердо та мужньо: Максим, Артем, Дмитро і Данило.

Найцікавішою частиною статистики є перелік рідкісних імен. У 2025 році кияни все частіше шукали натхнення в давній історії та літературі, відроджуючи забуті українські імена.

Так, серед хлопчиків зареєстровані колоритні імена: Жадан, Зореслав, Ярополк, Лаврін, Любомир та Маркіян. Зустрічаються і біблійні або історичні варіанти: Лука, Юхим, Наум, Адам, Тадей, Аристарх та Пантелеймон. Деякі батьки віддали перевагу західному звучанню, наприклад, Арнольд чи Ян, або ж повернулися до звичних для попередніх поколінь, але тепер рідкісних для малюків імен – Тарас та Євген.

Що цікаво, у списку рідкісних жіночих імен панує справжнє розмаїття. Тут можна побачити ніжні імена, що мають міфологічне походження: Афіна, Квітослава, Зоря, Чара та Яра. Зустрічаються також варіанти зі східним та західним корінням: Фатіма, Асія, Тереза, Агнеса, Земфіра, Кая.

До речі, до категорії рідкісних потрапили імена, які ще кілька десятиліть тому були дуже поширеними, зокрема Надія, Світлана, Віта, Іванна. Також кияни експериментували зі звучанням, обираючи для доньок оригінальні варіанти: Олекса, Яремія, Влада, Божена, Орися та Дана.

Як називали дітей у 2025 році / Фото Freepik

Які імена давали дітям на Львівщині у 2025 році?