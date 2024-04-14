LifeStyle 24 предлагает ознакомиться с некоторыми фамилиями, которые имеют польские корни. Больше деталей – в нашей сегодняшней подборке.

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Перечень фамилий, которые имеют польское происхождение

Вуйцик

Фамилию Вуйцик не так часто можно встретить в Украине: всего насчитывается 274 носителей. Во Львове их 38, в городе Семеновка, Черниговской области, – 21, а в поселке Бойковское, Донецкой области, – 11.

Бреславский

Фамилия Бреславский – более распространена, ведь ее имеет 385 человек. Чаще всего можно услышать в селе Кропивник, Ивано-Франковской области, в Харькове и в городе Калуш, Ивано-Франковской области.

Фамилии, которые имеют польское происхождение / Фото Canva

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Калиновский

Фамилия Калиновский является достаточно популярной в нашей стране. Ее владельцев, в частности, есть 869. Люди, которые имеют это родовое имя, проживают в Киеве (84), Одессе (31) и Днепре (27). Однако их можно встретить и в других регионах.

Гурский

Фамилия Гурский есть едва ли не в каждой области Украины, ведь насчитывает 2672 носителей. Самая распространенная на западных территориях, в частности во Львове (78), однако можно найти и в Киеве (136), Одессе (70). Интересно, что раньше она принадлежала шляхтичам.

Жураковский

Фамилию Жураковский носят 519 человек. Они, в частности, родом из села Бондарев, Ивано-Франковской области (69), Киева (34) и Ивано-Франковска (24). Также есть довольно похожие родовые имена, например, Журак.