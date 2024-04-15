Их на самом деле не так много, но несколько до сих пор можно встретить. Возможно, именно ваша фамилия имеет восточные корни. Поэтому просматривайте перечень ниже.

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Какие фамилии имеют турецкое происхождение

Украинский языковед Юлиан Редько выделяет четыре фамилии, которые имеют турецкое происхождение. Первые две, Чаус и Чавс, принадлежали людям, которые служили султану. Их можно услышать во Львовской и Полтавской областях.

Фамилия Чаус – 1876 носителей. В Киеве – 130, Чернигове – 85, Львове – 53.

Фамилия Чавс – 80 носителей. В городе Новая Каменная, Львовской области, – 25, Львове – 24 и в городе Червоноград, Львовской области, – 9.

Фамилия Янчаренко образовалась от названия войска Османской империи – янычары. Это регулярная пехота, которую создал султан Мурад I. Поэтому, вполне вероятно, что предки владельцев этого родового имени были воинами. Фамилия является довольно редкой, ведь ее имеют всего 26 человек.

Фамилии, которые имеют турецкие корни / Фото Canva

В селе Лютенька, Полтавской области, – 13.

В селе Петровцы, Полтавской области, – 5.

В городе Константиновка, Донецкой области, – 4.

Фамилия Арнаут принадлежала христианам, которые были сторожами в Турции. Это слово имеет бранный характер – "бусурман" и "урод". Сейчас украинцев с таким родовым именем довольно много – 1517.

Больше всего в селе Утконосовка, Одесской области, – 87, Одессе – 87 и селе Дмитровка, Киевской области, – 78.

Какие фамилии имеют древнегреческое происхождение

Некоторые фамилии пришли к нам из Древней Греции. Они, в частности, выделяются своим необычным звучанием. В список попали такие: Яцько, Ялу, Варсамас, Габида, Мрамор, Имерли, Мангуш, Куркчи, Волониц и Шамли.