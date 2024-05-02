Фамилии с таким окончанием встречаются в Черниговской и Львовской областях. Например, Тищенко, Бондаренко и Коваленко.

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Эти окончания фамилий означают, что вы – коренные украинцы

Многие украинские фамилии также имеют окончание -ук. Их носители, примерно 30 процентов, живут в Житомирской, Волынской и Ровенской областях. Однако можно встретить и в других регионах страны.

Марчук.

Дмитрук.

Кравчук.

Также распространенными являются окончание -ский, -зький, -цкий. Иногда ошибочно считают, что эти родовые имена имеют польское происхождение. Однако их можно найти и среди других славянских народов.

Хорольский.

Уманский.

Шпольский.

Миргородский.

Нежинский.

Какие окончания имеют украинские фамилии / Фото Unsplash

Коренными украинскими фамилиями также есть существительные. Они, кстати, являются достаточно интересными. Речь идет, в частности, о таких: Стриха, Дуб, Осика, Колода и Куница. Чаще всего встречаются на Закарпатье и Полтавщине.

В общем украинские фамилии – одни из древнейших в мире. Даже не всегда можно разгадать, откуда они происходят. Некоторые родовые имена имеют более тысячи лет. Поэтому это еще раз доказывает, что наша история – невероятно интересна.

Ищите информацию о своей фамилии, чтобы знать больше о происхождении рода. Иногда можно найти действительно невероятные факты, в которые сложно поверить.