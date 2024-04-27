В список попали фамилии, которые и сейчас можно услышать в Украине. Поэтому находите вашу или кого-то из знакомых. Больше – в материале.

Тоже интересно 6 украинских фамилий, которые давали хорошим и добрым людям

Какие фамилии получали несчастливые люди

Пугач

Фамилия Пугач образовалась от названия птицы. Издавна в народе считают, что она приносит беду. Если кричит филин – значит приближается опасность. В наше время эта фамилия является достаточно популярной, ведь ее имеют аж 8695 человек. Чаще всего встречается в Киеве, Днепре и Сумах.

Могила

Фамилия Могила уже по звучанию не вызывает положительных эмоций. Она ассоциируется с похоронами, кладбищем, слезами и грустью. Возможно, именно поэтому принадлежала людям, которые не чувствовали себя счастливыми и не были такими. Сейчас насчитывается 2273 украинцев с этой фамилией. Они, в частности, проживают в Кривом Роге, Киеве и Днепре.

Происхождение украинских фамилий / Фото Unsplash

Нагорная

Фамилия Нагорная – очень распространена в Украине, поскольку носителей есть аж 8171. Не так часто ее можно услышать в западных областях. В Киеве проживает 578 владельцев этого родового имени, в Харькове – 240, а в Сумах – 217. Интересно, что такую фамилию имеет известная украинская журналистка Наталья Нагорная.

Гулак

Фамилию Гулак можно найти в казацких реестрах за 1649 год. Однако ранее она также была и именем, которое носил один из казаков Корсунского полка. Считается, что образовалась от слова "гуляка", которое трактуется как "крикун". Эту фамилию носят 2195 человек в нашей стране. Самая популярная она в Киеве.

Лимарь

Фамилия Лимарь встречается реже, чем предыдущие. Она принадлежит только 797 украинцам. Некоторые из них живут в Киеве, Днепре и Запорожье. На Западе Украины людей с таким родовым именем очень мало. Оно происходит от названия профессии лимарь. Эти мастера делают кожаные вещи из выделанной кожи-сырца.