Голливудский актер Джонни Депп стал лауреатом польского кинофестиваля. Лично награду он не смог получить из-за пандемии, однако передал организаторам фото со статуэткой, которое смутило сеть.

Джонни Депп получил кинонаграду

Фотографию Джонни Деппа распространили в инстаграме польского кинофестиваля Energa Camerimage. "Золотую лягушку" актер получил за роль в биографической драме "Минамата". Лента закрывала кинофестиваль и поразила всех экспертов историей о военном фотографе Юджине Смите, который документировал последствия массового отравления в Японии. Правдоподобная игра актера и жуткие кадры не оставили никого равнодушным.

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Джонни Депп, ставший "лучшим актером с уникальной визуальной чувствительностью", на время награждения премией был на Багамах. Там он сделал фото, которое передал организаторам кинофестиваля. Перед камерой Джонни Депп позировал со статуэткой в руках, находясь словно за решеткой.

Фото смутило многих поклонников актера, а многие пользователи сети увидели в нем скрытый символизм. По предположениям, таким образом Джонни Депп хотел показать протест против решения суда по делу с Эмбер Херд.

Что известно о судебном процессе

В Лондоне состоялось решающее заседание суда по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд. Актера признали виновным в избиении жены, а статью таблоида The Sun о домашнем насилии – "по сути правдивой".

На протяжении всего судебного процесса Джонни Депп приводил фото – и видеофакты, которые указывали, что этот брак был нездоровым. Эмбер Херд также прибегала к насилию и изменяла актеру. Судьи приняли во внимание все материалы дела, однако все же встали на сторону его бывшей жены.

Сам Джонни Депп признался, что будет оспаривать это решение служителей Фемиды, ведь оно не только вредит его репутации, но и карьере. Сейчас актера уже попросили отказаться от съемок в фильме "Фантастические твари 3", а кинопроизводители не торопятся предлагать Джонни Деппу новые контракты.