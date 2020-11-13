Скоро в Голливуде начнутся съемки 2 части "Аквамена". Однако из-за судебной волокиты в сети активизировались хейтеры, которые требуют продюсеров ленты уволить Эмбер Херд. Больше о скандале и реакции актрисы – узнавайте в материале.

Петиция против Эмбер Херт

Верховный суд Лондона признал Джонни Деппа виновным в домашнем насилии и назвал статью The Sun, которая впервые раскрыла резонансные детали этого брака, "по сути правдивой". На протяжении всей судебной тяжбы актер имел немалые трудности, ведь кинопроизводители не хотели с ним сотрудничать. На днях стало известно, что и подписанный контракт с Warner Bros. разорван: Джонни Депп потерял роль в "Фантастических тварях 3".

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Такое решение сторонники актера считают несправедливым, а потому в сети создали петицию против Эмбер Херт. По данным Screenrant, более 900 тысяч человек требуют увольнения актрисы из фильма "Аквамен 2" и поиск замены на роль Меры.

Безумная поддержка сторонников Джонни Деппа поразила все западные СМИ, ведь никто не ожидал, что столько людей активизируются в сети. Не обошла вниманием скандальные заявления и Эмбер Херт.

Реакция Эмбер Херт

Как она рассказала в комментарии Entertainment Weekly, съемки "Аквамена 2" начнутся в 2021 году. И хоть кинопроизводители еще не подтверждают этого, Эмбер Херт заявила, что все-таки сыграет Меру. И активизация хейтеров на это не повлияет.

Кроме этого, Эмбер Херт намекнула, что к петиции причастен ее бывший муж Джонни Депп.

Проплаченные новости и кампании в соцсетях не влияют на решения кастингов, поскольку они далеки от реальности. Лишь поклонники помогли создать фильм "Аквамен" и впоследствии и "Аквамен 2" . Я рада приступить к съемкам в следующем году, – заявила она.

Сейчас Джонни Депп уже объявил, что будет подавать апелляцию в суде. А потому, есть уверенность, это не последний спор бывших супругов.