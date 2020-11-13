Невдовзі у Голлівуді розпочнуться зйомки 2 частини "Аквамена". Однак через судову тяганину у мережі активізувались хейтери, які вимагають продюсерів стрічки звільнити Ембер Герд. Більше про скандал і реакцію актриси – дізнавайтесь у матеріалі.

Петиція проти Ембер Герд

Верховний суд Лондона визнав Джонні Деппа винним у домашньому насиллі та назвав статтю The Sun, яка вперше розкрила резонансні деталі цього шлюбу, "по суті правдивою". Упродовж всієї судової тяганини актор мав чималі труднощі, адже кіновиробники не хотіли з ним співпрацювати. Днями стало відомо, що і підписаний контракт з Warner Bros. розірвано: Джонні Депп втратив роль у "Фантастичних звірах 3".

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Таке рішення прихильники актора вважають несправедливим, а тому у мережі створили петицію проти Ембер Герд. За даними Screenrant, понад 900 тисяч людей вимагають звільнення актриси з фільму "Аквамен 2" та пошук заміни на роль Мери.

Шалена підтримка прихильників Джонні Деппа вразила всі західні ЗМІ, адже ніхто не очікував, що стільки людей активізуються у мережі. Не оминула увагою скандальні заяви і Ембер Герд.

Реакція Ембер Герд

Як вона розповіла в коментарі Entertainment Weekly, зйомки "Аквамена 2" розпочнуться у 2021 році. І хоч кіновиробники ще не підтверджують цього, Ембер Герд заявила, що таки зіграє Меру. І активізація хейтерів на це не повпливає.

Окрім цього, Ембер Герд натякнула, що до петиції причетний її колишній чоловік Джонні Депп.

Проплачені новини та кампанії в соцмережах не впливають на рішення кастингів, оскільки вони далекі від реальності. Лише прихильники допомогли створити фільм "Аквамен" і згодом і "Аквамен 2". Я рада приступити до зйомок наступного року, – заявила вона.

Наразі Джонні Депп вже оголосив, що буде подавати апеляцію в суді. А тому, переконані, це не остання суперечка колишнього подружжя.