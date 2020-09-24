Украинская телеведущая Маша Ефросинина продолжает радовать поклонников новыми фотографиями. Знаменитость опубликовала два чувственных кадра, на которых показывает настоящие, искренние эмоции.

Маша Ефросинина, как всегда, поделилась новыми фотографиями на личной странице в инстаграме. Там ее ждет публикации более миллиона подписчиков, поэтому их любимица часто делится приятными моментами из жизни.

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Чувственные фото Маши Ефросининой

На черно-белой фотографии Маша позирует, искренне улыбаясь. Она получает удовольствие от каждого мгновения, старается сделать этот мир немножечко лучше, добрее. Снимок был сделан 17 сентября, когда Маша посетила одно из столичных мероприятий. Она побывала на благотворительном вечере, где также перед публикой предстали Елена Кравец и Елизавета Скичко-Юрушева.

Знаменитые женщины организовали такое событие для сбора средств на квартиры для женщин, страдающих от домашнего насилия. Всего удалось собрать 115 тысяч гривен.



Счастливая Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Следующий кадр, которым поделилась знаменитость, также был сделан во время благотворительного ивента. Однако он уже был цветным, и Маша изображена здесь очень чувственной. Она закрыла глаза, а на лице сияла легкая улыбка. Женщина на мгновение остановилась и получила удовольствие от того замечательного вечера.

"Думай и улыбайся", – написала в заметке телеведущая.



Чувственная Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina