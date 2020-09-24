Знаменитая телеведущая Маша Ефросинина родом из города Керчь. Звезда отреагировала на социальное видео о Крыме и поделилась сокровенными воспоминаниями о родине. Она призналась, что не может сдержать слез при упоминании о Крыме.

Почти неделю по сети распространяется видео проекта "Всегда в сердце", который призывает делиться своими историями и воспоминаниями о Крыме, подчеркивая, что после шести лет аннексии эта тема все еще актуальна и важна. Роликом поделилась и известная ведущая Маша Ефросинина на личной странице в инстаграме.

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Звезда призналась, что со времени его обнародования в сети никак не может собраться с силами, чтобы поддержать эту акцию: "Смотрю видео, плачу и не получается ничего написать".

Маша Ефросинина подчеркнула, что ей не удастся лаконично описать, что для нее значит Крым. В Керчи она прожила 17 лет до переезда в столицу и поступления в университет Шевченко. Однако ее мощная связь с полуостровом не оборвалась до сих пор.

"Это моя родина! Это рыбалка с папой, это процесс нарезки оливье с мамой, который я затягивала так надолго, чтобы успеть с ней наговориться. Это двор с прыжками в резинки! И первый поцелуй под мусоропроводом в подъезде", – написала знаменитость.

Ведущая припомнила свою счастливую юность, подругу Чибу, с которой "рулили" в школе. Также она призналась, что еще классный руководитель Татьяна Александровна первой напророчила ей телекарьеру, ведь считала, что добросовестная ученица создана для сцены и декламации произведений.

Крым – это Ялта, где я встретила Тимура. Крым – это Керчь, где уже 20 лет похоронен мой папа. Крым – это моя фантомная боль уже шесть лет,

– растроганно призналась Маша Ефросинина.

Что Маша Ефросинина говорила о Крыме после аннексии

Звезда узнала об аннексии Крыма Россией на четвертом месяце беременности. Она вспомнила, что рыдала, когда смотрела новости: "У меня было ощущение, что у меня забрали родного человека. Я так сильно плакала до этого только на похоронах отца".

Ведущая призналась, что до аннексии полуострова она каждый год ездила на могилу отца в Керчь, однако после событий 2014 года не была там ни разу.

Шесть лет назад она заявляла, что крымчане не видят реальности, а убедить их, что украинцы – это не бандеровцы, невозможно: "Это разговор глухого с немым". Теперь Маша Ефросинина признается, что понимает, почему люди поддержали Россию на референдуме. Она вспомнила, что украинский язык был для них как нарушение свободы. Кроме того, в родной Керчи люди жили в нищете, а по всему городу часто не было газа, воды и электричества.