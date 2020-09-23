У каждой знаменитости есть не только армия поклонников, но и немало хейтеров, которые часто указывают на недостатки звезды. Таких подписчиков достаточно много у Маши Ефросининой, которая неоднократно заявляла, что читает их, а на отдельные из них даже отвечает.

Маша Ефросинина довольно активная знаменитость. Женщина ведет свой YouTube-канал, куда приглашает на "Экзамен" самых знаменитых звезд украинского шоу-бизнеса, а также активно ведет личную инстаграм-страницу.

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С хейтерами телеведущая борется очень долгий период. Чаще всего женщина страдала от шквала критики, будто она неоднократно делала себе пластику лица. Также ей не перестают писать о том, что сейчас она выглядит слишком худой и требуют, чтобы певица наконец вернулась в свою форму.

Ефросинина обладает замечательным чувством юмора, поэтому с удовольствием согласилась ответить на критику рейтеров в программе ЖВЛ.

Телеведущая не замедлила с ответом на догадки хейтера, якобы у нее есть психические расстройства.

Наконец единственный человек, который не провел со мной ни одного сеанса по психоанализу – вот так мгновенно и четко ставит мне диагноз. Браво! Идите на диссертацию в институт Фрейда. Вас возьмут с руками и ногами, а я напишу вам рекомендательное письмо,

– сказала телеведущая.

На вопрос, не устала ли Ефросинина делать пластику каждый год, телеведущая сразу дала утвердительный ответ.

"Зайка ты моя, будь то каждый год. Тут бы хотя бы каждый месяц с этим справляться. Одни комки Биша чего стоят, пересаженные ребра, жир из попы – в скулы, а он приживается не очень хорошо. А потом он перетекает в шею, еще и ее надо резать", – ответила звезда.

Ефросинина также отметила, что больше всего комментариев от хейтеров касаются именно пластических операций, поэтому она подумает над "сменой пластического хирурга". Она также добавила, что хотела бы сделать не классическую фан-встречу, а встречу с хейтерами и поговорить с ними.

"Я уверена, что вы очень милые люди. Просто дико скучно живете. Успехов вам и большого разнообразия в жизни", – сказала телеведущая.

Маша Ефросинина отвечает хейтерам: смотрите видео онлайн