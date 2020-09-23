У кожної знаменитості є не лише армія прихильників, але й чимало хейтерів, які часто вказують на недоліки зірки. Таких підписників є досить багато в Маші Єфросиніної, яка неодноразово заявляла, що читає їх, а на окремі з них навіть відповідає.

Маша Єфросиніна досить активна знаменитість. Жінка веде свій YouTube-канал, куди запрошує на "Екзамен" найзнаменитіших зірок українського шоу-бізнесу, а також активно веде особисту інстаграм-сторінку.

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З хейтерами телеведуча бореться дуже довгий період. Найчастіше жінка потерпала від шквалу критики, буцімто вона неодноразово робила собі пластику обличчя. Також їй не перестають писати про те, що зараз вона виглядає занадто худорлявою та вимагають, аби телеведуча нарешті повернулася у свою форму.

Єфросиніна має чудове почуття гумору, тож із задоволенням погодилася відповісти на критику рейтерів у програмі ЖВЛ.

Телеведуча не забарилася з відповіддю на здогади хейтера, нібито у неї є психічні розлади.

Дай Боже вам здоров’я. Нарешті єдина людина, яка не провела зі мною жодного сеансу по психоаналізу – ось так миттєво і чітко ставить мені діагноз. Браво! Йдіть на дисертацію в інститут Фрейда. Вас візьмуть з руками і ногами, а я напишу вам рекомендаційного листа,

– сказала телеведуча.

На запитання, чи не втомилася Єфросиніна робити пластику кожного року, телеведуча одразу дала ствердну відповідь.

"Зайка ти моя, якби ж то кожного року. Тут би хоча б кожен місяць з цим справлятися. Одні грудки Біша чого коштують, пересаджені ребра, жир з попи – у вилиці, а він приживається не дуже добре. А потім він перетікає в шию, ще і її треба різати", – відповіла зірка.

Єфросиніна також зауважила, що найбільше коментарів від хейтерів стосуються саме пластичних операцій, тож вона подумає над "зміною пластичного хірурга". Вона також додала, що хотіла б зробити не класичну фан-зустріч, а зустріч із хейтерами та поговорити з ними.

"Я впевнена, що ви дуже милі люди. Просто дико скучно живете. Успіхів вам і великого різноманіття в житті", – сказала телеведуча.

Маша Єфросиніна відповідає хейтерам: дивіться відео онлайн