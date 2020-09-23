Українська телеведуча Маша Єфросиніна вкотре підкорила публіку ефектним образом. Вона завітала на зйомки популярного шоу, де продемонструвала ефектний та відвертий аутфіт.

Маша Єфросиніна незмінно опублікувала світлину на особистій сторінці в інстаграмі. Вона активно диктує тренди багатотисячній аудиторії підписниць і щоразу на екранах постає у вишуканому вбранні.

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Днями Маша стала запрошеним експертом на проєкті "Топ-модель по-українськи". Зйомки відбували вночі, тому образ Єфросиніної вийшов дуже красивим та ефектним.

Вечірній аутфіт Маші Єфросиніної

Для зйомок популярного на українському телебаченні шоу телеведуча обрала костюм чорного кольору від українського дизайнера Frolov. Аутфіт складався з стильних кюлотів та подовженого піджака. Вбрання було задекороване камінням та красиво блистіло. Піджак мав глибоке декольте, яке огололило груди зірки. Вона одягнула красивий прозорий бюсгальтер, який підкреслив її пишний бюст. Такий look Маша поєднала з прозорими босоніжками.

Волосся зірка забрала назад, залишивши лише чубчик спереду. На обличчі вона зробила вечірній макіяж з акцентом на очах. Шию знаменитість прикрасила витонченою підвіскою.

Ніч минула з блиском і сльозами… Все побачите в новому сезоні "Топ-модель по-українськи",

– написала в дописі Маша.



Маша Єфросиніна у стильному костюмі / Instagram / @mashaefrosinina