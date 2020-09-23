Украинская телеведущая Маша Ефросинина в очередной раз покорила публику эффектным образом. Она посетила съемки популярного шоу, где продемонстрировала эффектный и откровенный аутфит.

Маша Ефросинина неизменно опубликовала фотографию на личной странице в Инстаграме. Она активно диктует тренды многотысячной аудитории подписчиц и каждый раз на экранах предстает в изысканном наряде.

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На днях Маша стала приглашенным экспертом на проекте "Топ-модель по-украински". Съемки проходили ночью, поэтому образ Ефросининой получился очень красивым и эффектным.

Вечерний аутфит Маши Ефросининой

Для съемок популярного на украинском телевидении шоу телеведущая выбрала костюм черного цвета от украинского дизайнера Frolov. Аутфит состоял из стильных кюлотов и удлиненного пиджака. Наряд был задекорирован камнями и красиво блестел. Пиджак имел глубокое декольте, которое обнажило грудь звезды. Она надела красивый прозрачный бюсгальтер, подчеркнувший ее пышный бюст. Такой look Маша соединила с прозрачными босоножками.

Волосы звезда забрала назад, оставив лишь челку спереди. На лице она сделала вечерний макияж с акцентом на глазах. Шею знаменитость украсила изящной подвеской.

Ночь прошла с блеском и слезами... Все увидите в новом сезоне "Топ-модель по-украински",

– написала в заметке Маша.

Маша Ефросинина в стильном костюме / Instagram / @mashaefrosinina