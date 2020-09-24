Знаменита телеведуча Маша Єфросиніна родом з міста Керч. Зірка відреагувала на соціальне відео про Крим та поділилась сокровенними спогадами про батьківщину. Вона зізналась, що не може стримати сліз при згадці про Крим.

Майже тиждень мережею шириться відео проєкту "Завжди у серці", який закликає ділитися своїми історіями і спогадами про Крим, наголошуючи, що після шести років анексії ця тема все ще актуальна та важлива. Роликом поділилась і відома ведуча Маша Єфросиніна на особистій сторінці в інстаграмі.

Читайте також Пластичні операції та проблеми з психікою: Маша Єфросиніна різко відповіла хейтерам – відео

Зірка зізналась, що з часу його оприлюднення в мережі ніяк не може зібратися з силами, щоб підтримати цю акцію: "Дивлюся відео, плачу і не виходить нічого написати".

Маша Єфросиніна наголосила, що їй не вдасть лаконічно описати, що для неї означає Крим. У Керчі вона прожила 17 років до переїзду в столицю та вступу в університет Шевченка. Проте її потужний зв'язок з півостровом не обірвався досі.

"Це моя батьківщина! Це риболовля з татом неділями, це процес нарізки олів'є з мамою, який я затягувала так надовго, щоб встигнути з нею наговоритися. Це двір зі стрибками в гумки! І перший поцілунок під сміттєпроводом в під'їзді", – написала знаменитість.

Ведуча пригадала свою щасливу юність, подругу Чібу, з якою "рулили" в школі. Також вона зізналась, що ще класний керівник Тетяна Олександрівна першою напророкувала їй телекар'єру, адже вважала, що сумлінна учениця створена для сцени і декламування творів.

Крим – це Ялта, де я зустріла Тимура. Крим – це Керч, де вже 20 років похований мій тато. Крим – це мій фантомний біль вже шість років,

– зворушиво зізналась Маша Єфросиніна.

Що Маша Єфросиніна говорила про Крим після анексії

Зірка дізналась про анексію Криму Росією на четвертому місяці вагітності. Вона пригадувала, що ридала, коли дивилась новини: "У мене було відчуття, що в мене забрали рідну людину. Я так сильно плакала до цього тільки на похоронах батька".

Ведуча зізналась, що до анексії півострова вона щороку їздила на могилу батька в Керч, однак після подій 2014 року не була там жодного разу.

Шість років тому вона заявляла, що кримчани не бачать реальності, а переконати їх, що українці – це не бандерівці, неможливо: "Це розмова глухого з німим". Тепер Маша Єфросиніна зізнається, що розуміє, чому люди підтримали Росію на референдумі. Вона пригадала, що українська мова була для них як порушення свободи. Крім того, у рідному Керчі люди жили в злиднях, а по всьому місту часто не було газу, води та електрики.