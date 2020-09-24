Українська телеведуча Маша Єфросиніна продовжує радувати шанувальників новими світлинами. Знаменитість опублікувала два чуттєві кадри, на яких показує справжні, щирі емоції.

Маша Єфросиніна, як завжди, поділилася новими світлинами на особистій сторінці в інстаграмі. Там на її публікації чекає понад мільйон підписників, тому їх улюблениця часто ділиться приємними моментами з життя.

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Чуттєві фото Маші Єфросиніної

На чорно-білій світлині Маша позує, щиро усміхаючись. Вона отримує задоволення від кожної миті, намагається зробити цей світ трішечки кращим, добрішим. Знімок був зроблений 17 вересня, коли Маша відвідала один із столичних заходів. Вона побувала на благодійному вечорі, де також перед публікою постали Олена Кравець та Єлизавета Скічко-Юрушева.

Знамениті жінки організували таку подію для збору коштів на квартири для жінок, які потерпають від домашнього насильства. Загалом вдалося зібрати 115 тисяч гривень.



Щаслива Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Наступний кадр, яким поділилася знаменитість, також був зроблений під час благодійного івенту. Проте він вже був кольоровим і Маша зображена тут дуже чуттєвою. Вона заплющила очі, а на обличчі сяяла легка усмішка. Жінка на мить зупинилася та отримала задоволення від того чудового вечора.

"Думай і усміхайся", – написала в дописі телеведуча.



Чуттєва Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina