Орхидея этого не любит: 5 распространенных ошибок в уходе за растением

Орхидея – одно из тех растений, которые имеют много видов. В частности, филенопсис, дендробиум, ванда, каттлея, бифренария и цимбидиум. Они все невероятно украшают интерьер дома.

Однако орхидея – это достаточно прихотливое растение. Для того, чтобы цветок пышно цвел, его нужно регулярно подкармливать и избегать некоторых ошибок в уходе. Каких именно, читайте в материале.

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Прямые солнечные лучи

Орхидея любит тепло и свет. Однако цветок не следует ставить на подоконник, на который попадает много солнечных лучей. Ведь листья могут получить ожоги, от которых потом увядают. Лучше всего поставить орхидею в затененное место, например, на подоконник, выходящий на восточную сторону.

Сухой воздух

Помещение, в котором находится орхидея, должно быть достаточно влажным. Иначе растение перестанет развиваться, а листья засохнут. Поэтому если вы чувствуете, что воздух сухой, то тщательно опрыскивайте цветок.

Частые пересадки

Некоторые комнатные растения нужно пересаживать каждый год. Однако орхидея этого не любит, поскольку в процессе получает большой стресс. Пересаживать растение следует после приобретения, а потом уже тогда, когда разрастутся корни и горшок станет маловат.

Как правильно ухаживать за орхидеей / Фото Pixabay

Холодная и жесткая вода

Орхидею нужно поливать водой комнатной температуры. Однако ее следует тщательно прокипятить и отстоять, чтобы улучшить состояние. Холодная и жесткая вода вызывает у растения стресс.

Застой воды в горшке

От избытка воды корни орхидеи начинают гнить. Это обычно приводит к гибели растения. Цветок нужно поливать тогда, когда земля будет сухой. Оставшуюся воду обязательно необходимо слить.

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