У картофеля есть свои "друзья" и "враги". Поэтому выбирая, что посадить рядом с картофелем по соседству, помните об отрицательном и положительном влиянии других растений, передает 24 Канал.

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Сейчас известно более полутысячи сортов картофеля – от столовых до кормовых.

Картофель растет высотой от 30 до 150 сантиметров, после посадки развиваются побеги, образующие клубни. Картофеля могут отличаться по цвету, размерам, весу, в зависимости от сорта.

Что посадить рядом с картофелем по соседству

Картофеля нужно уделять повышенное внимание. И выбор, что посадить в междурядьях картофеля, очень важен. Правильно продуманное размещение улучшит качество картофеля и сэкономит место.

Смело возле этого растения можно посадить все виды крестоцветных – капусту, редьку и редис.

Также можно посадить морковь, которая в целом достаточно хорошо соседствует с картофельными грядками. То же касается и свеклы.

Можно высаживать у картофеля и горох, фасоль, чечевицу, а также разные виды зелени (рукола, шпинат, салат). Важно соблюдать правила севооборота, чтобы сохранить плодородие почвы и получать хороший урожай.

Кроме того, многие хозяева выбирают у соседи к картофелю также огурцы. В частности, потому, что они неприхотливы, только должны быть на светлом месте. Растения ничем друг другу не вредят. Однако картофель и огурцы имеют общую беду – это болезнь фитофтороз. Но больше этого будут страдать огурцы, а не картофель.

Что не стоит сажать возле картофеля:

сельдерей, в том числе листовую, корневую,

петрушку, которая удручает картофель.

К слову, картофель является популярным продуктом чуть ли не в каждой семье. Это вкусный продукт, из которого можно приготовить много блюд на разный вкус. Однако, чтобы получить хороший урожай, нужно знать, как правильно сажать это растение. В нашей статьи читайте о нескольких важных моментах.