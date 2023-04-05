Казалось бы, процесс сажания картошки — привычный и понятный всем. Впрочем, для того чтобы картофель родил, надо помнить несколько моментов. Каких именно, расскажет 24 Канал .
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Готовим землю к посадке
Для выращивания картофеля лучше всего подойдут легкие и средние суглинки, удобренные дерново-подзолистые, серые лесные почвы и осушенные торфяники.
Раньше люди считали, что картофелю подходит повышенная кислотность почвы. Пока доказано, что картофель на кислой земле может быстрее подхватывать вредители.
Чтобы подготовиться к посадке картофеля, нужно очистить землю от остатков старого урожая, сорняков и вредителей. В большинстве своем это делают еще осенью. Также землю обязательно перекапывают еще осенью или весной. После этого удобрения вносят в землю, используя известь.
Как правильно сажать картошку
Важную роль в получении хорошего урожая играет место посадки. Многие люди сажают картофель на одних и тех же грядках. Это не очень хорошо, место нужно иногда менять. В то же время для того, чтобы картофель родил, следует удобрять почву. Если у него есть определенное количество песка в своем составе, то картофель будет плохо расти. В таком случае почву рекомендуется разрыхлять песком, чтобы до растения доходил кислород.
Як садити картопля / Фото Pexels
Лучше сажать картофель, когда на березах начинают распускаться листья. Тогда земля обычно прогревается на глубину около десяти сантиметров до +9.
- Садить картофель нужно на глубину 8-10см, (грядки нужно размещать с севера на юг).
- Лучший метод посадки – 80х35см.
- Можно сажать по схеме 60х60см, но тогда стебли будут мешать друг другу.
- Если картофель посадить густо, он может развиваться фитофторозом. В таком случае окучивать не получится, потому что немало клубней будет еще зеленым.
- Отступление между строк должно быть 90 сантиметров. Тогда окучивать легче и ботва лучше работает на урожай. Чем больше клубень, тем реже нужно его сажать.
- Сажать картофель надо на ту же глубину, ровными строчками.
- Под картофелем нужно оставлять слой рыхлой земли.
- Можно делать под каждую картофелину отдельную ямку и класть туда удобрение, золу и перегной, тогда ставить клубень. Затем нужно засыпать землей и разровнять все граблями.
Автор: Вікторія Козар