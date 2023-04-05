Казалось бы, процесс сажания карто шки — привычный и понятный всем. Впрочем, для того чтобы картофель родил, надо помнить несколько моментов. Каких именно, расскажет 24 Канал .

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Готовим землю к посадке

Для выращивания картофеля лучше всего подойдут легкие и средние суглинки, удобренные дерново-подзолистые, серые лесные почвы и осушенные торфяники.

Раньше люди считали, что картофелю подходит повышенная кислотность почвы. Пока доказано, что картофель на кислой земле может быстрее подхватывать вредители.

Чтобы подготовиться к посадке картофеля, нужно очистить землю от остатков старого урожая, сорняков и вредителей. В большинстве своем это делают еще осенью. Также землю обязательно перекапывают еще осенью или весной. После этого удобрения вносят в землю, используя известь.

Как правильно сажать картошку

Важную роль в получении хорошего урожая играет место посадки. Многие люди сажают картофель на одних и тех же грядках. Это не очень хорошо, место нужно иногда менять. В то же время для того, чтобы картофель родил, следует удобрять почву. Если у него есть определенное количество песка в своем составе, то картофель будет плохо расти. В таком случае почву рекомендуется разрыхлять песком, чтобы до растения доходил кислород.



Як садити картопля / Фото Pexels

Лучше сажать картофель, когда на березах начинают распускаться листья. Тогда земля обычно прогревается на глубину около десяти сантиметров до +9.

Са дить картофель нужно на глубину 8-10см, (грядки нужно размещать с севера на юг).

на глубину 8-10см, (грядки нужно размещать с севера на юг). Лучший метод посадки – 80х35см.

Можно сажать по схеме 60х60см, но тогда стебли будут мешать друг другу.

Если картофель посадить густо , он может развиваться фитофторозом. В таком случае окучивать не получится, потому что немало клубней будет еще зеленым.

, он может развиваться фитофторозом. В таком случае окучивать не получится, потому что немало клубней будет еще зеленым. Отступление между строк должно быть 90 сантиметров. Тогда окучивать легче и ботва лучше работает на урожай. Чем больше клубень, тем реже нужно его сажать.

Сажать картофель надо на ту же глубину, ровными строчками.

на ту же глубину, ровными строчками. Под картофелем нужно оставлять слой рыхлой земли.

слой рыхлой земли. Можно делать под каждую картофелину отдельную ямку и класть туда удобрение, золу и перегной, тогда ставить клубень. Затем нужно засыпать землей и разровнять все граблями.