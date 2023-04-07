У картоплі є свої "друзі" та "вороги". Тому вибираючи, що посадити поруч з картоплею по сусідству, пам'ятайте про негативний і позитивний вплив інших рослин, передає 24 Канал.

До теми Смачну домашню зелень гарантовано: коли сіяти кріп і петрушку

Зараз відомо понад півтисячі сортів картоплі – від столових до кормових.

Картопля росте висотою від 30 до 150 сантиметрів, після посадки розвиваються пагони, що утворюють бульби. Бульби можуть відрізнятися за кольором, розмірами, вагою, в залежності від сорту.

Що посадити поруч з картоплею по сусідству

Картоплі треба приділяти підвищену увагу. І вибір, що посадити в міжряддях картоплі, дуже важливий. Правильно продумане розміщення поліпшить якість картоплі і заощадить місце.

Сміливо біля цієї рослини можна посадити всі види хрестоцвітних – капусту, редьку і редиску.

Також можна посадити моркву, яка в цілому досить добре сусідить з картопляними грядками. Те ж стосується і буряка.

Можна висаджувати біля картоплі і горох, квасолю, сочевицю, а також різні види зелені (рукола, шпинат, салат). Важливо дотримуватися правил сівозміни, щоб зберегти родючість ґрунту та отримувати хороший врожай.

Крім того, багато господарів вибирають в сусіди до картоплі також огірки. Зокрема, через те, що вони невибагливі, лише мають бути на світлому місці. Рослини нічим один одному не шкодять. Однак, картопля і огірки мають загальну біду – це хвороба фітофтороз. Але більше від цього страждатимуть огірки, а не картопля.

Що не варто садити біля картоплі:

селеру, в тому числі листову, кореневу,

петрушку, яка пригнічує картоплю.

До слова, картопля є популярним продуктом ледь не в кожній сім'ї. Це смачний продукт, з якого можна приготувати багато страв на різний смак. Однак, щоб отримати гарний урожай, треба знати, як правильно садити цю рослину. У нашій статті читайте про кілька важливих моментів.