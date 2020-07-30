Испанская королева Летиция осуществила очередной выход, во время которого продемонстрировала свой изысканный стиль в одежде. Она предстала перед публикой в черном легком платье, которое хорошо подчеркнуло изящную фигуру Ее Величества.

Королевская чета Испании продолжает свой масштабный тур по городам в поддержку различных отраслей жизнедеятельности человека после вспышки коронавирусной болезни. Ежедневно пара осуществляет выходы и встречается со многими жителями разных городов.

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На днях монархи посетили организацию, которая занимается переработкой отходов. Там их сняли папарацци и новый образ Летиции теперь обсуждает весь мир.

Образ испанской королевы

47-летняя Ее Величество прибыла на мероприятие в черном платье с минималистичным принтом белого цвета. Такой наряд акцентировал внимание на фигуре королевы. А поскольку оно было сшито из легкой ткани, то прекрасно подошло для жаркого летнего дня. Элегантный look Летиция соединила со светлыми эспадрильями на высокой платформе. Вероятно, ей пришлась по душе это обувь, так как она во время тура неоднократно дополняла ним свои аутфиты.

Волосы королева собрала в высокий хвост, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах. Ее уши украшали небольшие серьги-кольца.



Королева Летиция в черном платье и эспадрильях / Фото: Getty Images

Король Филипп VI позировал рядом с женой в нежно-розовой рубашке с длинными рукавами, которые немного подкрутил. Также был одет в темные брюки и завершил образ лакированными туфлями. Монархи не забывают о защитных масках и не выходят на публику без них. На собственном примере они показывают, что опасность инфицирования коронавирусом до сих пор остается и необходимо соблюдать установленные правила безопасности, не пренебрегать собственным здоровьем и жизнью.



Испанская королевская чета / Фото: Getty Images