Іспанська королева Летиція здійснила черговий вихід, під час якого продемонструвала свій вишуканий стиль в одязі. Вона постала перед публікою у чорній легкій сукні, що гарно підкреслила витончену фігуру Її Величності.

Королівське подружжя Іспанії продовжує свій масштабний тур містами в підтримку різних галузей життєдіяльності людини після спалаху коронавірусної хвороби. Щодня пара здійснює виходи та зустрічається із багатьма жителями різних міст.

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Днями монархи відвідали організацію, яка займається переробкою відходів. Саме там їх зазнімкували папараці і новий образ Летиції тепер обговорює увесь світ.

Образ іспанської королеви

47-річна Її Величність прибула на захід у чорній сукні з мінімалістичним принтом білого кольору. Таке вбрання закцентувало увагу на фігурі королеви. А оскільки було пошите із легкої тканини, то чудово підійшло для спекотного літнього дня. Елегантний look Летиція поєднала із світлими еспадрильями на високій платформі. Ймовірно, їй припало до душі це взуття, адже вона під час туру неодноразово доповнювала ним свої аутфіти.

Волосся королева зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. Її вуха прикрашали невеликі сережки-кільця.



Королева Летиція у чорній сукні та еспадрильях / Фото: Getty Images

Король Філіп VI позував поруч із дружиною у ніжно-рожевій сорочці з довгими рукавами, які трішки підкрутив. Також був одягнений у темні штани і завершив образ лакованими туфлями. Монархи не забувають про захисні маски та не виходять на публіку без них. На власному прикладі вони показують, що небезпека інфікування коронавірусом досі є і необхідно дотримуватися встановлених правил безпеки, не нехтувати власним здоров'ям та життям.



Іспанське королівське подружжя / Фото: Getty Images